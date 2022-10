La ricerca di case in cerca di grotte su Marte è già iniziata

“Marte ha abbastanza atmosfera da non poterlo escludere, ma non abbastanza da darti una grande quantità di frenata atmosferica”, ha detto, riferendosi all’utilizzo dell’atmosfera del pianeta per rallentare un veicolo spaziale in arrivo. “Se non hai abbastanza spazio tra quando raggiungi la cima dell’atmosfera e dove dovresti atterrare, sarà molto difficile per te eseguire correttamente l’ingresso, la discesa e l’atterraggio”.

Il team ha anche richiesto che le immagini degli scaffali migliori fossero disponibili per ogni grotta candidata. Quindi adatti broker NASA Elicottero Marte Per la fotografia immobiliare marziana, questo onore appartiene a HiRISE, o Sperimenta la scienza dell’imaging ad alta risoluzione La telecamera a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. La signora Bardabelias è l’ingegnere di processo principale di HiRISE, in grado di discernere le caratteristiche su Marte che hanno un diametro di circa 3 piedi, ma finora hanno fotografato meno del 5% della superficie del pianeta.