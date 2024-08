La riunione degli Oasis pone fine a una faida durata 15 anni dopo una feroce rissa nel backstage: “Le armi hanno taciuto”

I membri della famosa rock band britannica Oasis hanno messo da parte le loro differenze dopo 15 anni.

I cantanti e fratelli Wonderwall Liam e Noel Gallagher hanno messo fine alla loro faida durata 15 anni per riunirsi sul palco per un prossimo tour mondiale.

“Gli Oasis oggi mettono fine ad anni di febbrile speculazione confermando una lunga serie di spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda”, Sito web della banda Lo ha affermato.

“Le armi hanno taciuto, le stelle si sono allineate e la lunga attesa è finita. Venite a vedere. L’evento non sarà trasmesso in televisione.”

Oltre alla loro dichiarazione, gli Oasis hanno condiviso un montaggio video delle loro precedenti esibizioni davanti a folle ruggenti durante i loro famosi concerti.

“Liam e io abbiamo una connessione a lunga distanza, se capisci cosa intendo”, inizia il video condiviso su Instagram.

“Conosco mio fratello meglio di chiunque altro. Quando i due si incontrano, sei fantastico.”

Il video era accompagnato da una didascalia che diceva: “Ecco, sta succedendo”.

L’annuncio della band “Don’t Look Back in Anger” arriva dopo il suo improvviso scioglimento avvenuto quasi 15 anni fa.

Gli Oasis si sciolsero nel 2009 dopo molti anni di lotte intestine, con Noel che lasciò ufficialmente la band prima di uno spettacolo ad un festival vicino a Parigi.

Anche prima della rottura, il rapporto tra i fratelli fu a lungo antagonista e, secondo quanto riferito, non si parlarono per anni dopo la rottura.

“La gente scrive e dice quello che vuole, ma semplicemente non posso continuare a lavorare con Liam un giorno di più,” scrisse Noel, il chitarrista e cantautore della band, in un comunicato al momento dello scioglimento.

Sebbene i fratelli Gallagher non si siano più esibiti insieme da allora, entrambi eseguono regolarmente canzoni degli Oasis nei loro concerti da solista. Entrambi si sono scambiati critiche anche sulla stampa.

Noel ha accusato suo fratello minore di soffrire di postumi di una sbornia che li hanno costretti a cancellare un concerto in programma nel 2009. Il cantante ha negato l’accusa e ha intentato una causa, ritirando poi la causa.

Nel 2011, Noel disse in un’intervista con l’Associated Press di aver lasciato la band dopo un incidente in cui Liam iniziò a usare la chitarra “come un’ascia… e agitava questa chitarra come se volesse tagliarmi la faccia, Sai?”

Nel 2019, Liam ha dichiarato all’Associated Press di essere pronto alla riconciliazione.

“La cosa più importante è che io e lui siamo fratelli”, ha detto. “Pensa che io abbia un disperato bisogno di rimettere insieme la band per soldi. Ma non mi sono unito alla band per fare soldi. Mi sono unito alla band per divertirmi e vedere il mondo.”

“Non so quale sia il suo problema”, ha continuato. “Penso che volesse semplicemente andarsene e avere una carriera da solista, ottenere tutti i soldi ed essere circondato da tutti i ragazzi che poteva licenziare e assumere quando voleva. Non puoi farmi questo.”

Ma ora i fratelli si stanno preparando a riunirsi, con la band che dice che i fan sperimenteranno la “scintilla e l’intensità” che accade solo quando appaiono sul palco insieme.

Gli Oasis inizieranno il loro tour il 4 e 5 luglio al Principality Stadium di Cardiff, nel Galles, nel 2025.

La rock band britannica si esibirà anche a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.

“Sono in corso piani per lo spostamento di OASIS LIVE ’25 in altri continenti fuori dall’Europa entro la fine del prossimo anno”, afferma il loro sito web.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.