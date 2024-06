La rotazione del nucleo interno della Terra rallenta

La rotazione del nucleo interno della Terra ha iniziato a rallentare più di dieci anni fa, modificando la durata delle nostre giornate di frazioni di secondo.

I ricercatori dell’Università della California del Sud (USC) hanno creato progetti per Movimento del nucleo interno Utilizzando dati sismici registrati da vari Terremoti e test nucleari, entrambi i quali inviano vibrazioni attraverso il pianeta. Misurando la velocità e l’interazione delle onde sismiche all’interno degli strati della Terra, i ricercatori possono stimare la posizione e il movimento del nucleo interno.

Lo studio conferma che dal 2010 circa la Terra è diventata Il nucleo interiore Ha rallentato o è diminuito rispetto alla velocità dei decenni precedenti. Inoltre si muove più lentamente della superficie terrestre un permesso Dall’Università della California del Sud.

“Il nucleo interno ha rallentato per la prima volta in diversi decenni”, ha detto nella dichiarazione John Vidal, coautore dello studio e professore di geoscienze presso l’Università della California del Sud. “Altri scienziati hanno recentemente discusso modelli simili e diversi, ma il nostro ultimo studio fornisce la soluzione più convincente”.

la terra Il nucleo interiore È una palla calda, densa e solida, fatta di ferro e nichel, situata a 3.200 miglia (5.150 chilometri) sotto i nostri piedi. È circondato da un nucleo esterno di ferro liquido e nichel e ricoperto da un solido mantello roccioso. Il nuovo studio mostra che la velocità di decelerazione del nucleo interno è causata dalla convezione all’interno del nucleo esterno di ferro liquido, che mantiene… Il campo magnetico terrestre E l’attrazione delle forze gravitazionali nel mantello sopra di esso.

I ricercatori hanno analizzato i dati sismici registrati durante 121 terremoti ricorrenti verificatisi intorno alle Isole Sandwich Meridionali nell’Oceano Atlantico meridionale tra il 1991 e il 2023, nonché i dati di numerosi test nucleari in tutto il mondo, per giungere alle loro conclusioni.

In teoria, i terremoti ripetuti produrrebbero sismogrammi identici perché si verificano nello stesso luogo. Per questo motivo vengono confrontati i dati sismici provenienti da punti diversi tempo Può rilevare cambiamenti sotto la superficie del pianeta. Piccoli cambiamenti nel tempo impiegato dalle onde sismiche per viaggiare Terra In diversi momenti della storia del pianeta si è rivelato un rallentamento del nucleo interno. Anche se questo cambiamento potrebbe cambiare la lunghezza del giorno di frazioni di secondo, non sarebbe evidente, hanno detto i ricercatori.