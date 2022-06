La Russia attacca Israele, poiché le immagini satellitari mostrano l’aeroporto di Damasco “disabile” dopo il raid

Con una condanna insolitamente aspra, la Russia ha attaccato Israele venerdì a seguito di un attacco prima dell’alba attribuito a Israele all’aeroporto di Damasco.

Una società di intelligence satellitare israeliana ha rilasciato immagini che mostrano ingenti danni alle piste, che ha affermato di aver interrotto l’intero aeroporto.

Venerdì sera, il ministero degli Esteri russo ha condannato la “pratica viziosa” degli attacchi israeliani alle infrastrutture civili, che ha definito “provocatori” e “violano le regole di base del diritto internazionale”.

Israele prende spesso di mira strutture e convogli iraniani in Siria e fa affidamento sul “meccanismo di deconflitto” concordato con Mosca per evitare il confronto diretto con le forze russe presenti sul posto. Le relazioni di Israele con la Russia sono state tese dal conflitto in Ucraina, tuttavia, i commenti amari della Russia di venerdì sull’attacco siriano hanno sottolineato il crescente attrito.

I media statali siriani hanno riferito che gli aerei israeliani hanno bombardato obiettivi a sud di Damasco intorno alle 4:20 di venerdì, ferendo una persona e provocando danni materiali. Ore dopo, il Ministero dei Trasporti del paese ha annunciato che lo avrebbe fatto Sospensione Voli in entrata e in partenza in aeroporto, che indicano malfunzionamenti tecnici.

Israele non ha rilasciato alcun commento ufficiale sull’incidente.

ImageSat International (ISI) ha affermato che gli scioperi hanno “completamente interrotto” le operazioni sull’asfalto. Sembrava che ogni pista fosse stata bombardata tre volte.

In attacchi missilistici separati in aprile e maggio, altre parti di una delle piste sono state danneggiate in attacchi attribuiti a Israele. Secondo la CIA, questi attacchi hanno ridotto significativamente la lunghezza della pista e impedito l’atterraggio di grandi aerei.

L’agenzia di intelligence pakistana ha affermato che lo sciopero di venerdì ha “completamente interrotto l’aeroporto fino alla riparazione”.

Israele ha ripetutamente accusato l’Iran di contrabbandare armi e sistemi di miglioramento missilistico da Teheran al suo proxy terrorista libanese Hezbollah, utilizzando voli civili attraverso la Siria.

Questa immagine rilasciata da ImageSat International il 10 giugno 2022 mostra l’aeroporto internazionale di Damasco dopo un attacco aereo attribuito a Israele (ImageSat International)

Il mese scorso, un portavoce dell’esercito israeliano in arabo ha affermato che dietro tali operazioni c’era il genero del comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane assassinato, Qassem Soleimani.

Avishai Adraee ha accusato l’Iran e Hezbollah di “mettere in pericolo i civili” contrabbandando armi tramite voli civili all’aeroporto internazionale di Damasco al fine di “mantenere la segretezza”.

Israele ha effettuato centinaia di attacchi contro obiettivi in ​​Siria nel corso degli anni, ma raramente riconosce o discute tali operazioni. Dice che prende di mira le basi della milizia alleata iraniana, come l’Hezbollah libanese, che ha schierato combattenti in Siria per supportare le forze governative di Assad, così come le spedizioni di armi che si ritiene siano destinate a vari procuratori.

Gli attacchi israeliani nello spazio aereo siriano, in gran parte controllato dalla Russia, sono continuati, anche se le relazioni con Mosca si sono deteriorate nelle ultime settimane. Israele si è trovata in disaccordo con la Russia poiché ha sostenuto sempre più l’Ucraina mentre cercava di mantenere la libertà di movimento nei cieli della Siria.

Nella tarda notte di lunedì, i media statali siriani hanno riferito che i missili israeliani hanno preso di mira le posizioni dell’esercito siriano a sud di Damasco, provocando danni ma nessuna vittima. Anche questa settimana Secondo quanto riferito, i carri armati israeliani hanno bombardato un sito militare siriano Nella parte demilitarizzata delle alture del Golan.