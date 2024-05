La Russia sequestra i beni di Deutsche Bank e UniCredit

I documenti hanno dimostrato che un tribunale russo ha deciso di confiscare i beni di Deutsche Bank e UniCredit in Russia.

Le banche europee hanno in gran parte abbandonato la Russia dopo che Mosca ha lanciato il suo attacco a Kiev nel 2022.

Documenti datati 16 maggio mostrano che un tribunale di San Pietroburgo si è pronunciato a favore della confisca di 239 milioni di euro (260 milioni di dollari) alla Deutsche Bank.

Lo stesso giorno ha ordinato la confisca dei beni per un valore di circa 463 milioni di euro appartenenti alla banca italiana UniCredit.

Entrambe le decisioni sono state emesse in risposta ad una richiesta di RusKhimAlians, che progettava di costruire un grande impianto per il trattamento e la liquefazione del gas in collaborazione con la società tedesca Linde, che si è ritirata dal progetto a causa dell’attacco militare russo.

RusKhimAlians ha intentato una causa contro UniCredit e Deutsche Bank – entrambi garanti del progetto.

UniCredit Bank era una delle banche europee più esposte alla Russia quando Mosca ha iniziato la sua campagna 2022 in Ucraina, con una grande filiale locale operante nel Paese.

Le prime discussioni su una vendita sono iniziate lo scorso anno, ma i colloqui non sono andati avanti.

L’amministratore delegato Andrea Orcel ha detto che UniCredit vuole lasciare la Russia, ma che l’assegnazione di un’operazione da tre miliardi di euro non è un buon modo per rispettare lo spirito delle sanzioni occidentali contro Mosca durante la guerra.

Tuttavia, UniCredit Bank ha gradualmente ridotto la propria esposizione verso la Russia ed è riuscita ad aumentare il rapporto capitale/attività ponderate per il rischio al 16% rispetto al 15% dello scorso anno.