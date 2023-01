La Russia sta sviluppando un nuovo piano di emergenza per l’equipaggio della capsula spaziale danneggiato

Un flusso di particelle, che secondo la NASA sembra essere un liquido e forse un refrigerante, si sta riversando dalla navicella spaziale Soyuz della Stazione Spaziale Internazionale, costringendo due cosmonauti russi a ritardare una passeggiata spaziale di routine pianificata il 14 dicembre 2022 (NASA TV)

Tempo di lettura stimato: 2-3 minuti

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato sabato nuovi piani di emergenza per l’equipaggio di tre membri di una capsula danneggiata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, affermando che il membro americano del trio tornerà sulla Terra in una nave SpaceX separata se avranno bisogno di evacuare nel prossimo poche settimane.

La capsula Soyuz MS-22, che funge da scialuppa di salvataggio per l’equipaggio, ha perso refrigerante il mese scorso dopo che un piccolo meteorite – una piccola particella di roccia spaziale – l’ha colpita, perforando un piccolo foro e provocando un aumento della temperatura all’interno.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos e la NASA hanno dichiarato questa settimana che un nuovo veicolo spaziale, Soyuz MS-23, sarà lanciato il mese prossimo per riportare in vita gli astronauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin e l’astronauta statunitense Frank Rubio. Ma non attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale fino al 22 febbraio.

Roscosmos ha dichiarato sabato che, a causa della possibilità di una precedente emergenza, il sedile Rubio è stato spostato dall’MS-22 alla navicella SpaceX Crew Dragon, anch’essa attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.

“Se è necessaria un’evacuazione di emergenza, Francisco Rubio tornerà sulla Terra sulla (equipaggio Dragon) e gli astronauti Roscosmos (torneranno) a bordo della Soyuz MS-22”, ha aggiunto.

“Sarà più sicuro sbarcare due astronauti invece di tre, in quanto ciò contribuirà a ridurre la temperatura e l’umidità della Soyuz MS-22”.

La missione doveva concludersi a marzo, ma ora il piano è di prolungarla di diversi mesi e riportare i tre uomini a casa a bordo dell’MS-23. Quest’ultimo avrebbe dovuto ospitare tre nuovi membri dell’equipaggio a marzo, ma invece verrà lanciato vuoto il prossimo mese per l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale.

Attualmente ci sono altri quattro membri dell’equipaggio sulla stazione orbitale: altri due della NASA, un terzo cosmonauta russo e un astronauta giapponese, tutti arrivati ​​a ottobre a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon.

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono state avvelenate dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ma i due paesi continuano a lavorare a stretto contatto sulla Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio orbitante situato a 250 miglia sopra la Terra che è stato occupato ininterrottamente per due decenni.

Tuttavia, la Russia ha dichiarato di voler abbandonare il vecchio progetto dopo il 2024 e lanciare una propria stazione.

×

Ultime storie di scienza