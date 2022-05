La Russia taglia le forniture di gas ai Paesi Bassi. La Danimarca potrebbe essere la prossima.

Gazprom ha affermato di aver interrotto le forniture di gas naturale ai Paesi Bassi dopo che il commerciante olandese GasTerra si è rifiutato di pagare in rubli.

Questo dopo che il presidente russo Putin ha chiesto che i pagamenti per il gas naturale fossero pagati in rubli.

La danese Ørsted ha respinto la richiesta e ha avvertito che le sue forniture da Gazprom potrebbero essere tagliate.

colosso energetico russo Gazprom Martedì, ha affermato di aver completamente sospeso le forniture di gas a GasTerra a causa del “mancato pagamento in rubli del commerciante olandese”.

Con decreto del 31 marzo Il presidente russo Vladimir Putin Hanno chiesto che i pagamenti per il gas naturale fossero effettuati in rubli, il che comporta l’apertura di un conto in euro e rubli Gazprombank a Mosca per elaborare i pagamenti.

GasTerra non rispetterà le richieste di pagamento di Gazprom, ha affermato GasTerra, che è in parte di proprietà statale e opera per conto del governo.

“Questo perché ciò potrebbe rischiare di violare le sanzioni dell’UE e anche perché ci sono molti rischi finanziari e operativi associati al percorso di pagamento richiesto”, ha scritto la società olandese. In un comunicato stampa di lunedi. “In particolare, aprire conti a Mosca secondo la legge russa ed essere controllati dal regime russo rappresenta un grande rischio”.

Il governo olandese ha affermato di aver compreso la decisione di GasTerra di non ottemperare alla richiesta di pagamento in rubli di Gazprom.

“Questa decisione non ha conseguenze per la fornitura materiale di gas alle famiglie olandesi”, gli olandesi Il ministro del clima e dell’energia Rob Gettin Lo ha detto lunedì su Twitter. I Paesi Bassi dipendono dalla Russia per circa il 15% delle sue forniture di gas per Reuters.

Il governo olandese Sul suo sito web si afferma che il paese ha riserve di gas sufficienti a breve termine e prevede di importare più GNL da paesi diversi dalla Russia.

La Danimarca potrebbe essere la prossima

Nella vicina Danimarca, la compagnia elettrica Orsted ha anche messo in guardia contro il taglio delle forniture di gas a Gazprom perché si rifiuta anche di pagare in rubli.

“Non abbiamo alcun obbligo legale in base al contratto di farlo e abbiamo ripetutamente detto a Gazprom Export che non lo faremo”, ha affermato Ørsted in un comunicato stampa. Comunicato stampa di lunedì.

“C’è il rischio che Gazprom Export smetta di fornire gas a Ørsted”, ha affermato la compagnia elettrica che intende continuare a pagare in euro per un pagamento dovuto martedì.

Ørsted ha affermato che prevede di poter acquistare gas dal mercato europeo del gas. I Paesi Bassi e la Danimarca producono entrambi il proprio gas naturale.

L’Agenzia danese per l’energia ha affermato in a Comunicato stampa di lunedì Non prevede alcun impatto immediato dal taglio del gas naturale da parte di Gazprom e dispone di un piano di emergenza in atto.

Gazprom non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di un insider.

Gazprom ha già interrotto le forniture di gas Polonia e Bulgaria E il Finlandiapoiché tutti si rifiutavano di pagare in rubli.

Non tutta l’Europa è pronta a sbarazzarsi del gas naturale russo in questo momento. Ad alcuni grandi acquirenti piace Eni italiana E il Uniper tedesco Hanno aperto conti in Gazprombank per soddisfare le richieste di pagamento russe.