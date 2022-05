La Saudi Electricity Company si sta preparando ad affrontare accuse di investimento fuorvianti riguardanti la governance ambientale, sociale e istituzionale

L’autorità di regolamentazione dei titoli statunitense si sta preparando a reprimere le credenziali ambientali, sociali e di governance esagerate nei prodotti di investimento, stabilendo standard per un’industria dei fondi sostenibile che è rimbalzata a quasi 3 trilioni di dollari.

Le regole stabilite dalla Securities and Exchange Commission definiscono le informazioni che devono essere fatte dai fondi comuni di investimento che portano termini come “ESG”, “sostenibile” o “low carbon” nei loro nomi. Secondo le persone che hanno familiarità con il pensiero della SEC, le regole dovrebbero richiedere informazioni su come vengono commercializzati i fondi ESG, come vengono incorporati gli ESG negli investimenti e come questi fondi vengono votati nelle riunioni annuali delle società.

Il patrimonio globale dei fondi sostenibili ammontava a 2,77 trilioni di dollari alla fine del primo trimestre del 2022, rispetto a 1 trilione di dollari nel 2019, secondo Morningstar, il fornitore di dati. il più largo Investire in ESG La categoria copre considerazioni ambientali e climatiche, investimenti “a impatto” per il bene sociale e denaro che seleziona industrie come il tabacco o le armi da fuoco.

“Attualmente esiste un’ampia gamma di ciò che i gestori patrimoniali potrebbero significare con determinati termini e quali criteri potrebbero utilizzare”, ha affermato a marzo Gary Gensler, capo della SEC. “È facile dire se il latte è senza grassi. Potrebbe essere il momento di rendere più facile capire se la scatola è davvero quello che dicono”.

La Securities and Exchange Commission, composta da quattro membri, che include Gensler e altri due incaricati democratici, voterà mercoledì per rilasciare la bozza delle regole per un commento pubblico.

L’agenzia ha già indicato una posizione più dura sulla questione. annunciato lunedì $ 1,5 milioni di risarcimento legale Il primo riguarda le descrizioni ESG dei fondi, contro la divisione di consulenza per gli investimenti di BNY Mellon per accuse di falsa dichiarazione e omissione di informazioni sugli standard ESG per i fondi comuni di investimento che gestisce. BNY Mellon ha affermato che nessuno dei suoi fondi sostenibili è stato preso di mira dall’autorità di regolamentazione e di aver aggiornato i suoi materiali di finanziamento.

“Greenwashing Jonathan Massey, professore alla Yale Law School, ha affermato che le azioni delle forze dell’ordine dell’autorità di regolamentazione contro BNY Mellon e le sue proposte per tariffe verdi “avrebbero un impatto significativo sulla divulgazione dei fondi comuni di investimento sull’ESG”.

Negli Stati Uniti, 65 fondi si sono raggruppati in fondi ESG dall’inizio del 2019, secondo Morningstar. I fondi che hanno lottato per attirare afflussi hanno cambiato nome e prospetti per cavalcare l’onda degli investimenti sostenibili, ha affermato John Hill, direttore della ricerca sulla sostenibilità per le Americhe per Sostainaltics, una società Morningstar.

“Molti consulenti finanziari sono d’accordo nel consigliare investimenti ESG se i clienti lo richiedono, ma non sono sicuro di quanto siano unici”, ha affermato Hill. I consumatori chiedono: ‘Che cos’è ed è autentico? “

SEC Draft Rules Derivato da analisi dal mercato ESG condotto nell’aprile 2021. Si basa sulla “regola del nome”, adottata nel 2001, che richiede ai fondi di investire almeno l’80 per cento degli asset secondo le modalità suggerite dal nome. Ad esempio, un fondo azionario non può detenere più del 20 percento in contanti o buoni del tesoro.

Jill Fish, professoressa di diritto dei titoli all’Università della Pennsylvania, ha avvertito che “la definizione di regole dure” in un campo “in evoluzione” come l’ESG “potrebbe avere un effetto agghiacciante sull’innovazione del mercato in questo campo”. Ha aggiunto che le informazioni sui fondi stanno già diventando più “espansive” in una regione in cui “non c’è consenso del mercato su ciò che costituisce un fondo ESG”.

“Questi non sono prodotti standardizzati… Una regola che tenti di standardizzare ciò che costituisce un fondo ESG sarebbe un enorme passo indietro per le persone che vogliono investire in questo spazio”, ha affermato Fish. “La standardizzazione non è la stessa cosa della chiarezza.”

consigliato

A marzo anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha proposto linee guida più rigorose sulla divulgazione del clima aziendale Il tanto atteso varo delle regole Obbligherebbe le società pubbliche a rivelare e verificare le loro emissioni dirette di gas serra da parte di terzi. L’agenzia non ha risposto alle richieste di commento.

Il comitato sta anche perseguendo le autorità di regolamentazione in Europa. Il Rating UE sulla finanza sostenibileL’elenco delle attività economiche rispettose dell’ambiente dovrebbe essere approvato dal Parlamento europeo a luglio.

L’Association of Investment Advisers, un gruppo commerciale, ha esortato la Securities and Exchange Commission a lasciare spazio alla proposta dell’ESG per i doveri fiduciari dei professionisti nei confronti dei clienti. “Saremmo preoccupati se la SEC fosse limitata o incaricata da fiduciari che esaminano qualsiasi fattore, incluso l’ESG”, ha affermato Jill Bernstein, consigliere generale dell’International Securities Association.

“Qualsiasi norma dovrebbe aiutare a fornire chiarezza ai gestori patrimoniali alternativi che partecipano a strategie ESG ed essere calibrati rispetto alle diverse esigenze degli investitori istituzionali e individuali”, ha affermato Jennifer Hahn, Head of Global Regulators Affairs presso la Managed Funds Association, la cui appartenenza include hedge fund .

L’Investment Company Institute, i cui membri includono fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa, ha rifiutato di commentare.

Segnalazione aggiuntiva di Andy Bounds a Bruxelles