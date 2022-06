La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti e RTX 4090 offre un dispositivo di raffreddamento point-to-cooler a 3 slot Founders Edition per BFGPU di nuova generazione

Presunte prestazioni delle BFGPU “Ada Lovelace” di nuova generazione di NVIDIA e GeForce RTX 4090 Ti e RTX 4090 Rilevato da La legge di Moore è morta. Gli spettacoli mostrano i dispositivi di raffreddamento della Founders Edition aggiornati che verranno utilizzati dalle principali GPU AD102.

La presunta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti e RTX 4090 punta sui dissipatori BFGPU a 3 slot

Il dispositivo di raffreddamento della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti era Presumibilmente è trapelato indietro nel tempo. Le immagini molto interessanti potrebbero averci dato una prima occhiata ai dispositivi di raffreddamento della Founders Edition aggiornati e simili che verranno utilizzati dalle BFGPU di prossima generazione di Ada Lovelace. Ora MLID ha una nuova serie di offerte per le stesse schede AD102 da diverse angolazioni. Le esibizioni sono state realizzate utilizzando informazioni raccolte da addetti ai lavori attraverso le sue fonti.

Quindi, a partire dai dettagli, le GeForce RTX 4090 Ti e RTX 4090 di NVIDIA saranno dei progetti follemente assetati di energia con valutazioni TGP da 450 a 600 watt. Sulla base di perdite precedenti e recenti voci di Kopite7kimiTuttavia, sembra che la serie GeForce RTX 40 utilizzerà dissipatori simili all’attuale serie RTX 30 ma con alcune modifiche interne. Si dice che il dispositivo di raffreddamento FE per RTX 4090 Ti e RTX 4090 sia compreso tra 3 o 3,5 slot e avrà più alette e una maggiore superficie di dissipazione del calore. Basterà questo per tenere sotto controllo la prossima generazione di GPU?

Almeno, hanno progettato un dispositivo di raffreddamento a tre ventole per la scheda di riferimento AD102. https://t.co/vQb2KnpE4y – kopite7kimi (@kopite7kimi) 9 giugno 2022

Non c’è bisogno ora.

L’RTX 4090 assomiglia all’RTX 3090 Ti e anche l’RTX 4080 lo fa.

L’RTX 4070 è simile all’RTX 3070 Ti. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 21 giugno 2022

Bene, puoi dare un’occhiata all’attuale dissipatore Founders Edition per le schede grafiche RTX 3090 e RTX 3090 Ti. Entrambi condividono lo stesso liquido di raffreddamento, anche se quest’ultimo ha fatto aumentare i numeri di TGP di circa il 30% (350 W contro 450 W). Nonostante ciò, il dispositivo di raffreddamento stesso è stato in grado di mantenere il 3090 Ti più fresco e di raggiungere gli obiettivi di clock senza dover modificare il design del dissipatore di calore o la velocità della ventola della scheda stessa. Quindi, se l’attuale design della Founders Edition potesse gestire facilmente schede TGP da 450 W, sicuramente la versione aggiornata con più superficie in un pacchetto più spesso sarebbe sufficiente per schede fino a 600 W.

Altre cose sulla scheda come il design della ventola a doppio flusso rimarranno le stesse mentre i loghi sulla copertura saranno illuminati con luci a LED. Una cosa è certa, avrai bisogno di molto spazio per lo chassis per ospitare la prossima generazione di BFGPU come NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti e RTX 4090. Inoltre, dovrai anche investire in un alimentatore molto resistente. 1200 watt minimo (o superiore). L’ammiraglia GeForce RTX 40 di prossima generazione dovrebbe essere lanciata in ottobre insieme al resto della linea nei prossimi mesi. Puoi controllare maggiori informazioni sulle carte qui.

Schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 (si dice):

Carta dei fotografi GPU PCB variabile Unità/core SM memoria / bus Orologio di memoria/larghezza di banda TGP connettori di alimentazione pubblicazione NVIDIA Titan A? AD102-400? da annunciare in seguito 144/18432? 48 GB/384 bit 24 Gbps/1,15 terabyte/sec ~ 900 W 2x 16 denti da annunciare in seguito Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti M 102 – 350? da annunciare in seguito 144/18432? 24 GB/384 bit 24 Gbps/1,15 terabyte/sec ~600 watt 1x 16 denti da annunciare in seguito NVIDIA GeForce RTX 4090 M 102 – 300? PG137 / 139 SKU330 128/16384? 24 GB/384 bit 21 Gbps/1,00 TB/sec ~ 450 watt 1x 16 denti Quarto trimestre 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 M 103-300? PG13 * / 139 SKU360 80/10240? 16 GB/256 bit 18 Gbps/576 Gbps ~ 420 W 1x 16 denti Quarto trimestre 2022 NVIDIA GeForce RTX 4070 AD104-275? PG141-310 SKU341 56/7168? 10 GB/160 bit 18 Gbps/360 Gbps ~ 300 watt 1x 16 denti Quarto trimestre 2022 NVIDIA GeForce RTX 4060 AD106 – ***? da annunciare in seguito >36/4608? 8 GB / 128 bit da annunciare in seguito ~200 watt 1×16 denti Primo trimestre 2023

