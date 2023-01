La scomparsa di Julian Sands: l’attore “conosce Mount Baldy al contrario” mentre i suoni del telefono rivelano nuovi dettagli

Julian Sands: chi è l’attore britannico di Hollywood scomparso in California?

Agenzie federali e private statunitensi si sono unite alla ricerca dell’attore britannico Julian Sands, scomparso ormai da otto giorni.

La ricerca si è intensificata poiché i funzionari utilizzano la scientifica del cellulare per aiutare a localizzare l’attore.

sabbia, 65 È stato segnalato come disperso Il 13 gennaio nelle montagne della California meridionale. Pensava di essere da qualche parte sul famoso Baldy Bowl Trail, che si arrampica per 3.900 piedi su 4,5 miglia fino alla vetta più alta delle montagne di San Gabriel.

Venerdì, la polizia ha rivelato che The Sands è meglio conosciuto per film come Una camera con vista E aracnofobia, Sembrava muoversi dopo due giorni.

I dati del suo cellulare mostravano Sands “diretto a Mount Baldy”. La polizia ha detto che i tentativi di contatto da allora non hanno avuto successo, probabilmente perché la batteria del telefono dell’attore si è scaricata.

vieni dopo L’indipendente aprire Le foto che Sands ha inviato a suo nipote Billy nel settembreche mostra un padre di tre scalatori di montagne.

L’indipendente Capisce che il figlio di Sands, Henry, si è unito alla ricerca, seguendo il percorso intrapreso da suo padre, con l’aiuto di un esperto alpinista.