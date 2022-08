La scoperta di un castello distrutto sotto il tumulo funerario del “monumento colossale” a Cipro

Secondo una dichiarazione del Ministero delle Antichità di Cipro, gli archeologi che hanno scavato un enorme tumulo funerario a Cipro hanno scoperto una struttura ancora più antica nascosta sotto di esso: un muro o parte di un muro difensivo.

La grande collina, conosciuta come la collina della launa, è più alta di un campo da calcio, o lunga 328 piedi e larga 196 piedi ( 100 x 60 metri) (Si apre in una nuova scheda) È probabile che sia stata edificata intorno al III secolo aC, quando i successori di Alessandro Magno Stavano combattendo per il controllo di Cipro e di vaste aree dell’impero. I ricercatori hanno progressivamente scavato e documentato digitalmente il cumulo di terra negli ultimi dieci anni. Ma in una nuova scoperta, gli archeologi hanno appreso che la tomba era stata eretta in cima a un muro rotto più antico della collina, risalente all’inizio del V secolo a.C.

Gli antichi a Cipro seppellirono le mura del castello sotto circa 484.000 piedi cubi (13.700 metri cubi) di terreno sciolto con sabbia, limo o argilla, noto come marna, e terra rossa, che veniva trasportata da altre parti di Cipro per costruire la sepoltura. . Pertanto, il castello di Launa è ben conservato sotto il tumulo; Il suo angolo nord-est rimane a 20 piedi (6 metri) di altezza, rendendolo uno dei monumenti più importanti dell ‘”era dei regni ciprioti”, secondo l’Università di Cipresso Circolo delle Antichità (Si apre in una nuova scheda).

Con la “scoperta inaspettata” del muro rotto sotto il “monumento monumentale permanente”, è chiaro che “Launa combina un monumento unico fino ad oggi nell’archeologia di Cipro”, Dipartimento di Archeologia a Cipro (Si apre in una nuova scheda) Lo ha scritto in una dichiarazione pubblicata il 13 agosto su Facebook.

Veduta aerea del tumulo di Launa e dei siti intorno a Cipro. (Fonte foto: Dipartimento delle antichità di Cipro)

La sepoltura si trova a 1 km (1 km) a nord-est della Riserva di Afrodite, un antico sito risalente al XII secolo a.C. Professore di antica cultura visiva e materiale al Trinity College di Dublino, che non è stato coinvolto nello scavo. La sua identificazione geologica come tumulo artificiale è stata confermata nel 2011.

Nel 2021, il team ha pubblicato uno studio sulla rivista Geoarcheologia (Si apre in una nuova scheda), descrivendo il tumulo come una “geniale struttura architettonica” costruita nel tempo in più fasi. “Man mano che l’altezza della struttura aumentava gradualmente, il tumulo è diventato un imponente segno fisico che ha dato al paesaggio un nuovo significato”, hanno scritto i ricercatori nello studio.

I bastioni appena scoperti sono cipro-classici, attribuiti alla dinastia reale che governò Paphos fino alla fine del IV secolo a.C. Archeologi Afferma che il muro ha una funzionalità simile e si adatta allo stesso programma del palazzo e dei complessi di officine della fortezza di Haji Abd Allah, che dista solo 230 piedi (70 m) da Launa.

Gli archeologi sono stati sorpresi di trovare un muro rotto nascosto sotto un antico cimitero a Cipro. (Fonte foto: Dipartimento delle antichità di Cipro)

Questa scoperta fa parte di un progetto più ampio “il cui obiettivo principale è definire la struttura urbana del centro capitale dell’antico regime di Paphos”, ha detto Papantonio a WordsSideKick.com in una e-mail.

Durante recenti scavi, il team archeologico ha portato alla luce il lato orientale del muro e due antiche scale. Ulteriori analisi hanno rivelato che il muro girava a nord sotto il punto più alto della collina. “Il suo muro segue un percorso discendente a nord-ovest ed è in un eccellente stato di conservazione”, ha affermato il team in una dichiarazione su Facebook.

Il raro monumento difensivo è largo 16 piedi (5 metri) ed è fatto di mattoni di fango tra due pareti parallele di pietra non occupata. Il muro è attualmente lungo 525 piedi (160 metri); L’Università di Cipro ha dichiarato nella dichiarazione che la sua area interna non è inferiore a 1.740 metri quadrati (18.729 piedi quadrati).

Le indagini alla base del muro indicano che gli antichi livellarono il terreno per dare inizio al progetto. Questa terra piatta è ricoperta da uno spesso strato di ciottoli di fiume, seguito da uno strato di terra rossa contenente crepe o pezzi di ceramica rotti, secondo la dichiarazione.

Qui vediamo mattoni di argilla. (Fonte foto: Dipartimento delle antichità di Cipro)

Tuttavia, non è chiaro chi abbia costruito il monumento.

“La sepoltura è stata costruita con terreno e sedimenti locali, ma poiché non sono stati registrati costruttori di tumuli dall’antica Cipro, gli ingegneri esperti richiesti dovevano essere non ciprioti, forse macedoni”, ha detto Papantonio.

Ulteriori lavori di scavo su parti della recinzione, come la scala nord, sono stati momentaneamente interrotti per motivi di sicurezza. In futuro, il progetto Launa si concentrerà sul Vault. I ricercatori hanno affermato che la costruzione dell’enorme mucchio avrebbe richiesto una forza lavoro enorme ed esperta guidata da ingegneri esperti. Ulteriori ricerche a Laona cercheranno di stabilire che si tratta di un tumulo funerario e tenteranno di determinare chi c’era dietro la sua costruzione.

Originariamente pubblicato su Live Science.