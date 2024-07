Sono stati scoperti antichi serpenti, che fanno luce sul passato rettiliano del continente.

Un serpente fossile appena scoperto Classificare Nel Wyoming, questa scoperta cambia la nostra comprensione dell’evoluzione dei serpenti. Questa specie è stata recuperata da una tana dove furono rinvenuti impigliati quattro esemplari ben conservati, a cui è stato dato il nome Hypernovice BreathOptyQueste creature vivevano nel Nord America 34 milioni di anni fa. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulle origini e sulla diversità dei serpenti giganti e dei pitoni.

Hypernovice BreathOpty Questo serpente ha caratteristiche anatomiche uniche, in parte perché gli esemplari sono articolati – nel senso che sono stati trovati tutti d’un pezzo con le ossa disposte nell’ordine corretto – cosa insolita per i serpenti fossili. I ricercatori ritengono che potrebbe essere uno dei primi membri del Booidea, un gruppo che comprende serpenti moderni e serpenti terrestri. I serpenti moderni sono diffusi nelle Americhe, ma la loro evoluzione iniziale non è ben compresa. Questi nuovi fossili completi aggiungono nuove importanti informazioni, in particolare, sull’evoluzione dei piccoli serpenti scavatori conosciuti come serpenti di gomma.

Approfondimenti comportamentali e significato storico

Tradizionalmente si è discusso molto sull’evoluzione dei piccoli serpenti scavatori. Hypernovice BreathOpty Questa ricerca mostra che le parti settentrionali e più centrali del Nord America potrebbero essere state un centro importante per l’evoluzione di questi serpenti. La scoperta di questi serpenti attorcigliati insieme indica anche la prova più antica possibile di un comportamento a noi familiare oggi: il letargo in gruppo.

“I moderni serpenti giarrettiera sono noti per riunirsi a migliaia per ibernare insieme nelle loro tane e tane”, dice Michael Caldwell, un paleontologo dell’Università dell’Arizona che ha co-condotto la ricerca con l’ex studentessa laureata Jasmine Croghan, e colleghi provenienti da Australia e Australia. Brasile: “Lo fanno per conservare il calore attraverso l’effetto che creano.” “È interessante vedere possibili prove di tale comportamento sociale o ibernazione risalenti a 34 milioni di anni fa.”

Riferimento: “Morfologia e tassonomia di un nuovo serpente fossile della formazione iniziale del fiume White (Oligocene), Wyoming” di Jasmine A. Croghan, Alessandro Balci, Silvio Onari, Michael S. Y. Lee e Michael W. Caldwell, 19 giugno 2024, Giornale zoologico della Società Linnea.

DOI: 10.1093/zoolinnean/zlae073