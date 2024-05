La SEC ha accusato il revisore dei conti di Trump Media di “frode su larga scala” ed è stata permanentemente esclusa dagli audit delle società pubbliche.

Secondo i media, l’agenzia ha accusato BF Borgers e il suo proprietario di “fallimento deliberato e sistematico nel rispettare gli standard del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) negli audit e nelle revisioni inclusi in oltre 1.500 documenti depositati alla SEC da gennaio 2021 a giugno 2023”. lancio.

Gli intervistati sono stati anche accusati di aver falsamente detto ai clienti che il lavoro di un revisore sarebbe conforme agli standard PCAOB, di aver fabbricato documenti di audit per far sembrare che il lavoro fosse conforme a tali standard e di “dichiarare falsamente nei rapporti di audit inclusi in più di 500 aziende pubbliche”. I documenti della SEC affermano che gli audit della società sono conformi agli standard PCAOB, si legge nella dichiarazione.

“Ben Borgers e la sua società di revisione, BF Borgers, sono stati responsabili di uno dei più grandi fallimenti da parte dei guardiani dei nostri mercati finanziari”, ha affermato in una nota Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC.

Il prezzo delle azioni di Trump Media, che possiede Truth Social, è sceso del 9% poco dopo l’inizio delle negoziazioni venerdì.

Una portavoce di Trump Media non ha risposto immediatamente per commentare la denuncia della SEC.

