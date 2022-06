La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto innesca nuove battaglie legali sulle sanzioni statali

27 giugno (Reuters) – I divieti di aborto in tutto lo stato della Louisiana sono stati trasferiti ai tribunali statali lunedì dopo che un giudice ha bloccato un divieto in tutto lo stato e ha citato in giudizio per un aiuto simile in Kentucky e Idaho.

Tutti e tre questi 13 stati hanno “leggi trigger”. Come è stato venerdì, quando la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Row Wade del 1973, era stata progettata per vietare o limitare severamente gli aborti. leggi di più

In Louisiana, i servizi per l’aborto, che erano stati sospesi da venerdì, sono ripresi venerdì dopo l’annuncio lunedì del giudice del tribunale distrettuale civile della parrocchia di Orleans Robin Giarusso. Ordine restrittivo provvisorio Impedire allo Stato di far rispettare il suo divieto.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

L’ordine è arrivato poco dopo che l’Hope Medical Group for Women di Shreveport, una delle tre cliniche per aborti della Louisiana, ha affermato che le leggi provocatorie della Louisiana “non hanno costituzionalmente le protezioni necessarie per impedire l’applicazione arbitraria”.

Il giudice ha fissato un’udienza l’8 luglio per decidere se impedire ulteriormente l’attuazione del divieto, che secondo Hope Medical viola i suoi diritti al giusto processo ai sensi della costituzione statale.

In Kentucky, ci sono due cliniche per l’aborto, inclusa una connessione pianificata di genitorialità Citato in giudizio in tribunale statale Nel 2019 è stato approvato un divieto di aborto completo e nello stesso anno è stato approvato un divieto separato di sei settimane.

La causa sostiene che il divieto viola il diritto dei pazienti alla privacy e all’autodeterminazione ai sensi della costituzione statale.

In Idaho, la filiale Planned Parenthood ha chiesto alla Corte Suprema statale di bloccare l’attuazione della legge “trigger” che vieta l’aborto, che è stata approvata dal legislatore statale controllato dai repubblicani nel 2020 e entrerà in vigore il 19 agosto.

Il procuratore generale repubblicano della Louisiana Jeff Laundry ha dichiarato in una dichiarazione: “Il suo ufficio è completamente preparato a difendere queste leggi nei nostri tribunali statali, così come lo sono nei nostri tribunali federali”.

I suoi rappresentanti repubblicani in Kentucky e Idaho, Daniel Cameron e Lawrence Waston, non hanno risposto alle richieste di commento.

A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, le leggi sull’aborto con il sostegno dei repubblicani ai sensi della costituzione statale sono diventate sempre più difficili.

La filiale dello Utah di Planned Parenthood ha intentato una causa contro il divieto di istigazione dello stato sabato e gli avvocati per i diritti all’aborto hanno in programma di contestare il divieto di aborto dell’Ohio sei settimane dopo che è entrato in vigore venerdì.

In Florida, un gruppo di fornitori di aborti è andato davanti a un giudice di un tribunale statale e ha sostenuto che l’aborto era stato vietato dopo 15 settimane di gestazione con il sostegno del nuovo Partito Repubblicano dello stato, che secondo loro viola la costituzione della Florida.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Rapporto di Nate Raymond sul montaggio di Bill Berkrot a Boston

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.