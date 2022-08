La serie Samsung Galaxy S22 riceve il più grande aggiornamento della fotocamera da mesi

Il Galaxy S22Il Galaxy S22 + e il Galaxy S22 Ultra sono tra i migliori telefoni con fotocamera sul mercato, ma gli utenti non ne sono ancora completamente soddisfatti. In particolare, gli utenti si aspettavano che i loro telefoni avessero prestazioni migliori per quanto riguarda HDR e rumore nei video in condizioni di scarsa illuminazione e nello scattare foto di soggetti in movimento. E sembra che la compagnia abbia finalmente ascoltato.

SAMSUNG Oggi ha annunciato che lo farà A breve verrà rilasciato un aggiornamento software per la serie Galaxy S22 Per migliorare le prestazioni della fotocamera.

Ripresa di video Hyperlapse con il teleobiettivo 3x e presto la modalità “Astro Hyperlapse”.

Con il nuovo aggiornamento, i telefoni possono acquisire video Hyperlapse utilizzando lo zoom 3x. La società sudcoreana ha anche affermato che la modalità Astro Hyperlapse è in fase di sviluppo e il Galaxy S22, Galaxy S22+E il Galaxy S22 Ultra riceverà presto la funzione.

Miglioramenti alla scansione del codice QR

Samsung sta anche migliorando la funzione di scansione del codice QR. Con il prossimo aggiornamento, l’azienda sta aumentando l’area di scansione del codice QR e accelerando il processo di scansione. Se i telefoni rilevano prima un documento, il codice QR all’interno non può essere scansionato e la società sudcoreana lo sta cambiando con il nuovo aggiornamento. Ora puoi toccare un codice QR all’interno di un documento e forzare l’app Fotocamera a scansionarlo.

App fotocamera stock su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra Il codice QR non può essere nuovamente scansionato una volta rifiutata la prima scansione. Samsung sta lavorando per correggere questo bug e un prossimo aggiornamento della fotocamera consentirà all’utente di toccare un codice QR per scansionarlo di nuovo.

Stabilità video migliorata, prestazioni AI, HDR e modalità notturna

Samsung sta anche migliorando le prestazioni HDR e la riproduzione dei colori in modalità Foto. Ha anche migliorato l’utilizzo della memoria e le prestazioni dell’IA nelle modalità Foto, Notte e Video. La società afferma che il prossimo aggiornamento migliorerà anche la stabilità del video e la qualità dell’immagine nei video.

con il Aggiornamento giugno 2022Samsung ha migliorato la nitidezza naturale e il contrasto della fotocamera grandangolare (primaria). Questi miglioramenti ora arrivano al teleobiettivo e alle fotocamere Ultra HD della serie Galaxy S22. L’azienda sudcoreana afferma inoltre di migliorare i colori e l’esposizione (per le aree scure) in modalità notturna.

La società ha affermato che sta già lavorando per migliorare le prestazioni della fotocamera in condizioni di luce estremamente scarsa e che il miglioramento verrà rilasciato presto su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

SAMSUNGGalaxy S22

SAMSUNGGalaxy S22+