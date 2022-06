La società di prestito di criptovalute Celsius sospende prelievi e trasferimenti, citando le condizioni di mercato

Il prestatore di criptovalute Celsius ha dichiarato domenica che sospenderà i prelievi sulla sua piattaforma, citando le condizioni di mercato in quanto il prezzo di Ether e di altre criptovalute è crollato.

La società, che ha dichiarato a fonti The Block all’inizio della settimana che aveva solo poche settimane in più di risorse finanziarie per supportare i prelievi dei clienti, è andata su Twitter per annunciare la sospensione di prelievi, trasferimenti e scambi, osservando:

“Incorpora il tweet Sospende tutti i prelievi, scambi e trasferimenti tra account. Lavorare a beneficio della nostra comunità è la nostra massima priorità. Le nostre operazioni continuano e continueremo a condividere le informazioni con la comunità”.

Guidata da Alex Mashinsky, la società avrebbe avuto circa $ 12 miliardi di asset dei clienti a maggio su 1,7 milioni di utenti, come menzionato di Financial Times.

In una nota ai clienti, Celsius ha aggiunto:

“A causa delle difficili condizioni di mercato, annunciamo oggi che Celsius interromperà temporaneamente tutti i prelievi… Stiamo intraprendendo questa azione oggi per mettere Celsius in una posizione migliore per rispettare i suoi impegni di ritiro nel tempo”.

Il prezzo del token Celsius originale è diminuito drasticamente nelle notizie, scendendo del 45% a $ 0,21 per moneta.

Lo sviluppo è l’ultimo segno di pressione del mercato nel settore delle criptovalute. Il prezzo di Ether è sceso sotto i 1.400 dollari a moneta domenica sera.

La scorsa settimana, The Block ha riferito che BlockFi, un altro prestatore, stava raccogliendo un round di $ 1 miliardo, ben al di sotto della valutazione di $ 5 miliardi che stava raccogliendo nel 2021.