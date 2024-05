La società di revisione Trump Media accusata di frode

BF Borgers, la società di contabilità che gestisce gli audit finanziari per Trump Media & Technology Group, è stata accusata di frode da parte della Securities and Exchange Commission per aver presumibilmente condotto un’operazione su vasta scala per distorcere il suo processo di audit.

Secondo venerdì Dichiarazione della Securities and Exchange Commission, almeno il 75% degli audit condotti da Borgers su 369 aziende con cui ha collaborato da gennaio 2021 a giugno 2023 non erano conformi alle normative federali. La SEC afferma che la società non ha conservato adeguatamente la documentazione del proprio lavoro e sostiene di aver creato documenti fraudolenti in diverse occasioni.

“Grazie al lavoro scrupoloso del personale della SEC, Borgers e il suo finto impianto di audit sono stati chiusi definitivamente”, ha dichiarato Gurbir Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC.

Il proprietario Benjamin Borgers e la sua azienda hanno accettato di pagare 14 milioni di dollari e di affrontare una sospensione permanente dalla pratica della contabilità in un accordo con i regolatori federali, che non richiedeva un’ammissione di colpevolezza. Ciascuno dei clienti di Borgers dovrà trovare nuovi revisori dei conti; Secondo la SEC.

La registrazione non menzionava alcun riferimento a Trump Media, che… Ha detto alla CNN Intende trovare un nuovo partner contabile in conformità con l’ordine della SEC. BF Borgers ha lavorato con Trump Media da quando è diventata una società pubblica Controllalo Prospetto di aprile per l’emissione di ulteriori azioni.

Poiché Trump Media non era una società pubblica durante l’indagine della SEC, i suoi precedenti documenti non sono stati esaminati per pratiche contabili fraudolente.

Trump Media, che possiede Truth Social, è stato uno dei clienti più preziosi dell’azienda, con un valore attuale di 6,6 miliardi di dollari nonostante le entrate minime. Anche se la SEC ha affermato che Trump Media e altri non avevano necessariamente bisogno di modificare i documenti su cui ha lavorato Borgers, Ho consigliato Che i moduli vengano modificati “per colmare eventuali carenze di segnalazione”.