La società singaporiana Temasek prevede di investire fino a 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni

NEW YORK (Reuters) – La società di investimento statale di Singapore Temsec prevede di investire fino a 30 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni negli Stati Uniti in settori quali sanità, servizi finanziari e tecnologia.

“Il mercato dei capitali negli Stati Uniti è incredibilmente ampio e profondo. E gli Stati Uniti sono effettivamente in prima linea in tutto ciò che accade dal punto di vista dell’intelligenza artificiale”, ha detto a Reuters Jane Atherton, capo di Temasek North America.

L’economia statunitense ha registrato una crescita più rapida del previsto nel secondo trimestre dell’anno e continua a sovraperformare le sue controparti mondiali. Nonostante le recenti turbolenze, quest’anno l’S&P 500 è cresciuto del 14,5% in un rally guidato in parte dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale.

Al contrario, la Cina ha riportato una crescita più debole del previsto all’inizio di questo mese e ha sorpreso i mercati tagliando i tassi di interesse a breve e lungo termine la scorsa settimana nel tentativo di rilanciare la propria economia.

Gli investimenti di Temasek nelle Americhe ammontano a circa il 22%, ovvero 63 miliardi di dollari, e al 19% in Cina. I suoi investimenti nelle Americhe hanno superato quelli in Cina lo scorso anno fiscale, per la prima volta in un decennio.

Negli Stati Uniti, Atherton ha affermato che Temasek è particolarmente interessato ai settori legati all’intelligenza artificiale, come data center, semiconduttori e stoccaggio delle batterie.

Temasek ha affermato all’inizio di questo mese che i guadagni derivanti dagli investimenti negli Stati Uniti e in India aiutano a mitigare la debole performance della Cina. Temasek ha inoltre affermato che sta adottando un approccio cauto nei confronti della Cina nel contesto delle tensioni commerciali.

“La geopolitica gioca sempre un ruolo”, ha detto Atherton, sottolineando che la Cina ha sottoperformato il resto del mondo, in particolare gli Stati Uniti, negli ultimi tre anni.

Temasek gestisce un portafoglio da 288 miliardi di dollari focalizzato su investimenti a lungo termine con temi come la trasformazione digitale e la sostenibilità.

Atherton ha affermato che la maggior parte della performance futura delle azioni statunitensi dipenderà dagli utili, in particolare per l’enorme settore tecnologico.

“Abbiamo assistito ad una certa espansione dei multipli, ma questa è stata guidata da una crescita più elevata, e in teoria si ripagherà da sola”, ha affermato.

Temasek è inoltre alla ricerca di investimenti sia nei mercati pubblici che in quelli privati, con un numero maggiore di società di private equity che cercano di disinvestire.

