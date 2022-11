La sonda Artemis 1 Orion vede la luna per la prima volta in video

La navicella spaziale Orion della NASA ha individuato la destinazione del suo volo di prova Artemis 1 sulla luna e ha catturato un video straordinario per celebrare il momento.

In un video pubblicato venerdì (18 novembre), si vede in lontananza la luna semiilluminata navicella Orione Sulla parte anteriore, completo del logo del “verme” della NASA, visto da una telecamera sulla punta di una delle quattro ali solari della capsula. in tempo, Orione era circa a metà strada dalla LunaLo ha detto la Nasa in una nota.

Il terzo giorno della missione Artemis I, Orion manovrò e catturò i suoi pannelli solari la luna con una telecamera montata all’estremità dell’array”, ha scritto la NASA Descrizione video (Si apre in una nuova scheda).

La NASA ha lanciato Orion su un aereo senza pilota Artemide 1 Missione mercoledì (16 novembre) in cima al primo lavoro dell’agenzia Sistema di lancio spaziale (SLS), che ora è il missile più potente al mondo. Orion volerà per un viaggio di 25 giorni sulla Luna e ritorno in crociera che tornerà sulla Terra l’11 dicembre. La NASA sta usando la missione come volo di prova. Programma Artemide Per vedere se il razzo SLS e Orion sono pronti a portare gli astronauti sulla luna, con l’obiettivo di un atterraggio lunare con equipaggio nel 2025.

La luna è visibile in vista della navicella spaziale Orion della NASA in questa immagine fissa dal video catturato dalla capsula della missione Artemis 1 il 18 novembre 2022. (Credito immagine: NASA)

Il video è l’ultimo Ottima vista di Orioneche è dotato di 24 telecamere distribuite lungo i suoi array esterni, solari e interni per documentare il suo storico volo di prova.

Foto del lancio di Artemis 1: Viste incredibili del primo razzo lunare della NASA

Aggiornamenti in tempo reale: La missione lunare Artemis 1 della NASA

Nelle ore immediatamente successive al lancio, Orion catturò una falce di luna terrestre cadere dietro di essa mentre si dirigeva verso la Luna. Dai un’occhiata qui sotto.

La NASA ha anche lanciato un nuovo razzo Serie di video ad accesso illimitato Artemis Fornirà aggiornamenti settimanali sulla missione mentre si avventura sulla Luna e ritorno.

Il primo episodio, anch’esso rilasciato dalla NASA venerdì, racconta i primi tre giorni della missione Artemis 1, incluse viste mozzafiato del veicolo spaziale che si stacca dallo stadio superiore del razzo SLS, punti di riferimento per il dispiegamento del cubo e un aggiornamento di Dan Huot della NASA su come il missione è stata compiuta. Andato via. Dai un’occhiata al video qui sotto per verificarlo.

All’inizio di sabato (19 novembre), la navicella spaziale Artemis 1 Orion era a 216.391 miglia (348.247) chilometri) dalla Terra, 93.048 miglia (149.746 chilometri) dalla Luna e sta navigando nello spazio a 995 mph (1.601 km/h), secondo la NASA. Potresti Rintraccia Orione nello spazio nella sua missione con l’Artemis Tracker della NASA sito web (Si apre in una nuova scheda).

Fino ad ora, Il volo di Orion è andato relativamente liscioche i responsabili della missione della NASA hanno affermato di aver superato le loro aspettative, nonostante piccoli intoppi quando gli ingegneri apprendono come si comporterà il veicolo spaziale nello spazio profondo.

Lunedì mattina (21 novembre), il razzo Artemis 1 Orion effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla luna in un sorvolo, avvicinandosi entro 60 miglia (100 km) dalla luna mentre si prepara per la sua orbita circolare ampia e completa.

La NASA trasmetterà il flyby online della luna di Artemis 1 in diretta alle 7:15 AM EDT (1215 GMT), con l’avvicinamento più vicino cronometrato dopo le 7:57 AM EDT (1257 GMT). Orion entrerà nella sua orbita finale attorno alla Luna il 25 novembre alle 16:52 EST (2152 GMT), con la copertura della NASA che inizierà alle 16:30 EST (2130 GMT). Potresti Guarda il webcast in diretta del programma Artemis 1 Orion della NASA Su Space.com, per gentile concessione della NASA Television.

E-mail: Tariq Malik tmalik@space.com (Si apre in una nuova scheda) oppure seguilo @dipendente (Si apre in una nuova scheda). Seguici @dipendente (Si apre in una nuova scheda)E il Facebook (Si apre in una nuova scheda) E il Instagram (Si apre in una nuova scheda).