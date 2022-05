La sonda cinese fa una sorprendente scoperta dell’acqua nel sito di atterraggio su Marte

La missione principale del veicolo, che ha funzionato per tre mesi, è stata quella di cercare segni di vita antica. Ho studiato i minerali, l’ambiente e la distribuzione di acqua e ghiaccio nella pianura, che fa parte del più grande bacino di impatto di pianura a nord di Marte. Il velivolo continua a esplorare il suo sito di atterraggio e invia le informazioni all’orbiter, Tianwen-1, che orbita attorno al pianeta.

I dati restituiti dal rilevamento preliminare del bacino del rover indicano che il bacino di Utopia Planitia conteneva acqua in un momento in cui molti scienziati credevano che Marte fosse secco e freddo.

pianeta che cambia

Marte era caldo e umido miliardi di anni fa, ma qualcosa è cambiato e ha reso il pianeta l’arido deserto ghiacciato che è oggi. Il Pianeta Rosso è entrato in questo periodo durante la cosiddetta epoca amazzonica, iniziata circa 3 miliardi di anni fa e tuttora in corso.

“La cosa più importante e nuova è che abbiamo trovato minerali umidi nel sito di atterraggio che si trova sul giovane terreno amazzonico, e questi minerali umidi sono (indicatori) di attività acquatiche come le attività (acque sotterranee)”, ha detto l’autore principale dello studio Yang Yang . Liu, ricercatore presso lo State Key Laboratory of Space Weather dell’Accademia cinese delle scienze e il Center for Excellence in Comparative Planetary Science dell’Accademia.

I ricercatori hanno analizzato i dati del rover Zhurong sui sedimenti e i minerali nel bacino, nonché l’analisi condotta da diversi strumenti rover intorno ai suoi dintorni. Trovano silice e solfato idratati, simili ai minerali umidi che sono stati scoperti Attraverso altre missioni che studiano diverse regioni del Pianeta Rosso.

I minerali erano contenuti all’interno delle rocce dai colori vivaci, con i colori che aiutavano a mostrare la loro composizione. I ricercatori hanno determinato che queste rocce nel sito di atterraggio formavano uno strato di crosta dura. Questo tipo di stratificazione può formarsi quando una grande quantità d’acqua, sia in risalita dalle falde acquifere o disgelo nel sottosuolo, trasforma il suolo in una crosta dura una volta che l’acqua evapora.

La scoperta di questo strato di crosta dura, che è più spessa della crosta dura probabilmente formata dal vapore acqueo atmosferico trovata in altri siti di atterraggio su Marte, indica che Utopia Planitia aveva un ciclo dell’acqua più attivo decine di milioni di anni fa di quanto gli scienziati si aspettassero.

Ciò si aggiunge alle crescenti prove scoperte dalle missioni su Marte che il Pianeta Rosso ha attraversato cicli di umido, caldo, secco e freddo, piuttosto che innescare un cambiamento climatico permanente e drammatico. Yang ha detto che queste maree meteorologiche potrebbero essere state il risultato di vulcani attivi o influenze di altri corpi celesti.

alimentando l’esplorazione

Questa scoperta è stata una sorpresa per i ricercatori perché le precedenti osservazioni orbitali non hanno rivelato la firma di minerali umidi nel sito di atterraggio. Ecco perché l’esplorazione del rover è importante, ha detto Yang.

Utopia Planitia è stata di interesse per gli studiosi perché alcuni ipotizzano che l’area un tempo ospitasse un oceano.

“Quindi la scoperta dei metalli umidi (suoi) Importanti indicatori della storia geologica e idrologica della regione e dell’evoluzione climatica di Marte”.

Yang ha detto che spera che il rover possa analizzare gli strati di crateri sulla pianura per trovare maggiori informazioni sulla storia dell’acqua della regione.

I risultati suggeriscono anche che potrebbero esserci “grandi riserve” di acqua nei minerali umidi o persino nel ghiaccio macinato, che i futuri esploratori umani potrebbero utilizzare durante le missioni con equipaggio su Marte.

“Una delle risorse più importanti per gli esploratori umani è l’acqua”, ha detto Yang. “I minerali umidi, che contengono acqua scheletrica, e il ghiaccio macinato potrebbero essere usati come un’importante risorsa idrica su Marte”.