La sonda spaziale Voyager 1 sembra essere confusa sulla sua posizione

Viaggiatore 1 – una delle due sonde spaziali lanciate dalla NASA nel 1977 per studiare Giove, Saturno e le loro lune – inviando dati confusi sulla Terra, secondo agenzia spaziale. Il sistema di controllo del veicolo spaziale invia regolarmente dati di telemetria alla NASA indicando la sua posizione. Ma il team di ingegneri della Voyager 1 è stato recentemente sconcertato dalle letture del veicolo spaziale contenenti dati contrastanti o imprecisi. Ancora più sconcertante, la sonda di 45 anni è per il resto in buone condizioni: il suo segnale è ancora forte e il problema tecnico non ha attivato la modalità provvisoria. Voyager 2 (Voyager 1 Indagine sulla sorellaSembra assolutamente a posto.

“Un puzzle come questo è un po’ come il corso a questo punto della missione Voyager”, ha affermato Susan Dodd, project manager di Voyager presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Il veicolo spaziale ha circa 45 anni, che è molto al di là di quanto previsto dai pianificatori della missione. Siamo anche nello spazio interstellare, un ambiente altamente radioattivo in cui nessun veicolo spaziale ha mai volato prima. Quindi ci sono alcune grandi sfide per il team di ingegneri”.

Comunicare con Voyager 1 è più facile a dirsi che a farsi. Entrambe le sonde sono ora più lontane dalla Terra di Plutone Voyager 1 è un file stimato 14,5 miliardi di miglia dal nostro pianeta. Ci vogliono circa due giorni per ricevere una risposta dal veicolo spaziale dopo aver inviato un messaggio, secondo la NASA.

Dodd ha affermato che la NASA potrebbe essere in grado di risolvere il problema attraverso modifiche al software o uno dei sistemi hardware ridondanti del veicolo spaziale. In caso contrario, l’agenzia dovrà “adattarsi” a questo difetto.

In ogni caso, lo farà la NASA perdere contatto Con entrambi i droni nei prossimi anni, quando hanno esaurito l’alimentazione. Sia Voyager 1 che Voyager 2 funzionano con plutonio-238, che decade nel tempo. Scienziati Apprezzamento che entro il 2025 nessuna delle sonde avrà abbastanza plutonio-238 per funzionare ancora correttamente. C’è una scorta limitata di plutonio rimanente sulla Terra e la sua produzione richiede tempo e una sfida. Per molti anni, la Russia ha fornito alla NASA plutonio-238, anche allora io taglio Questo accordo nel 2015. Fortunatamente per la NASA, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti rif. Produzione domestica di plutonio 238 pollici Laboratorio di Oak Ridgerendendo possibili numerose missioni NASA attuali e future, inclusa la NASA rover di perseveranza.