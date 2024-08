La Spagna sta indagando su un video musicale senza licenza di Katy Perry in un’area naturale protetta

MADRID (Reuters) – Nel suo ultimo video musicale, Katy Perry finge di essere una delle migliaia di turisti che trascorrono il loro periodo più felice nelle Isole Baleari spagnole nel Mediterraneo. Ma alcune parti girate in un’area naturale protetta potrebbero causare problemi.

Il governo regionale sta indagando su un video per il suo ultimo singolo, “Lifetimes”, su clip che mostrano la cantautrice americana 39enne che salta e corre tra le dune di sabbia nel Parco Naturale di Ses Salines, un’area protetta sulle isole. di Ibiza e Formentera senza permesso.

Le foto, scattate sulle dune di sabbia dell’isola privata di Cispalmador, “uno dei siti ecologicamente più preziosi delle isole” e in un’area chiusa al pubblico con bastoni e corde, hanno suscitato polemiche, secondo i media locali.

Secondo un comunicato diffuso martedì, le autorità regionali hanno aperto “procedure di indagine preliminare” dopo che la società di produzione non ha richiesto i permessi adeguati. Il Dipartimento dell’Ambiente Naturale ha aggiunto che le riprese non costituirebbero una violazione ambientale, perché questo tipo di produzione può essere concesso in licenza con un permesso.

La sua società di produzione video, la Universal Music, ha affermato di essere stata assicurata dalla società di produzione video locale che tutti i permessi necessari per il video erano stati ottenuti. Quando la società ha saputo che uno dei permessi era ancora in fase di elaborazione, “ci è stato dato il permesso verbale di andare avanti” un giorno prima delle riprese, che hanno avuto luogo il 27 luglio, ha detto un portavoce della società in una e-mail all’Associated Press.

“Abbiamo aderito a tutte le regole riguardanti la fotografia in quest’area e abbiamo il massimo rispetto per questo sito e per i funzionari incaricati di proteggerlo”, si legge nella nota.

Il video, diretto dal fotografo e regista colombiano-americano Matías Vasquez Stills, mostra Perry che naviga, nuota o frequenta le discoteche delle isole, una delle località turistiche più famose e affollate del Mediterraneo spagnolo, soprattutto durante il periodo estivo.

L’uscita del nuovo album di Perry “143” è prevista per il 20 settembre.