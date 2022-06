La sposa dice di essere stata criticata per aver detto di no alle damigelle

Clancy Burke ha detto su YouTube in un video che non avrà le damigelle d’onore al suo matrimonio il prossimo anno.

Burke ha detto a Insider di aver affrontato le critiche di persone che l’hanno definita egoista.

Ha detto che non voleva damigelle d’onore a causa dell’aspetto finanziario, tra le altre ragioni.

Caricamento in corso Qualcosa si sta caricando.

Uno YouTuber ha detto a Insider di aver affrontato una reazione da parte dei suoi follower dopo aver annunciato che non avrà le damigelle d’onore al suo matrimonio l’anno prossimo.

Clancy BurkeD., un ex giornalista televisivo che vive a Cincinnati, Ohio, si è fidanzato con Zach Rogal a dicembre. Ha condiviso i dettagli sulla proposta e sui piani del matrimonio in vari video di YouTube, incluso uno Ha detto che non avrà le damigelle. Burke ha 450.000 abbonati al momento della scrittura.

“Questo potrebbe essere un po’ controverso, ma non organizziamo un matrimonio”, ha detto Burke nel video pubblicato su YouTube il 23 aprile.

“Complica semplicemente tutto, costringe tutti gli altri a spendere un sacco di soldi, ed è stato come fare pressione su di me pensare a chi avrei scelto e quella persona se ne sarebbe andata”, ha detto.

Burke ha aggiunto che un altro motivo per cui ha preso la decisione è che non ha un gruppo di amici, ma piuttosto diversi amici individuali che non si conoscono. Il video ha raccolto oltre 51.000 visualizzazioni a giugno.

Parlando con Insider, Burke ha detto che il video ha ricevuto un contraccolpo negativo da alcune persone che l’hanno accusata di cercare di far luce.

“C’erano sicuramente molte persone che mi sostenevano, ma c’erano persone che dicevano che era strano, che era egoista da parte mia”, ha detto Burke.



Clancy Burke fotografata da Lindsey Logman.

Lindsey Logeman







“C’erano alcune persone che dicevano che volevo solo essere sotto i riflettori ed essere me e Zack”, ha aggiunto.

Burke ha detto che non vuole fare pressione sulle sue amiche affinché indossino determinati vestiti o si trucchino e si trucchino in un certo modo.

“Il mio migliore amico è ancora pronto con me, ma puoi indossare qualsiasi vestito tu voglia… e ci divertiremo moltissimo”, ha detto Burke. “È davvero bello affrontare il processo del matrimonio sapendo che non devi più attenerti alla tradizione”.

Burke e Rogal hanno avuto un appuntamento con sua madre 4 anni fa

Burke ha detto a Insider che lei e Rogal sono state organizzate da sua madre quattro anni fa, con la quale ha lavorato in quel momento. Burke ha detto di aver dato a Burke il numero di suo figlio, ma la coppia non è andata al loro primo appuntamento fino a 7 mesi dopo perché Rogal inizialmente “continuava a farmi incazzare”.

Alla fine sono andati a una partita di calcio al loro primo appuntamento e Burke ha detto che sapevano subito che sarebbe stata una relazione.



Clancy Burke e Zach Rogal si fidanzano a dicembre 2021.

Clancy Burke / Creativa radicata







“Siamo stati coinvolti da allora”, ha detto Burke. “E per me, quella è stata la mia prima relazione seria, quindi il mio primo ragazzo e il mio ultimo ragazzo”.

La coppia si è fidanzata la vigilia di Natale 2021 nel parco locale davanti alla famiglia e ha condiviso la notizia su video Youtube Inserito il 1 gennaio. Burke ha detto a Insider che il matrimonio si svolgerà nell’estate del 2023 a Cincinnati.