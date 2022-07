La star dei New York Mets Pete Alonso, che è tornato all’Home Run Derby, “molto entusiasta” di oscillare per il terzo titolo

Prima base dei New York Mets La casa di Alonso La prossima settimana a Los Angeles parteciperà all’Home Run Derby.

La Major League Baseball ha annunciato lunedì Sulla sua pagina Twitter ufficialea conferma del ritorno di uno dei battitori di maggior successo nel Derby.

“È un evento davvero divertente”, ha detto Alonso ai giornalisti ai Mets lunedì prima della partita contro i Braves ad Atlanta. “Sarà molto eccitante, quindi non vedo l’ora”.

L’anno scorso, a Denver, Alonso ha superato il giocatore della prima squadra dei Baltimore Orioles Albero Mancini Diventare il terzo campione consecutivo dell’Home Run Derby. Alonso ha segnato 74 fuoricampo – per un totale di 6,35 miglia di distanza – in rotta verso la corona.

“Penso di essere il miglior battitore potente del pianeta”, ha detto Alonso dopo aver vinto l’anno scorso. “Essere in grado di mostrarlo e fare uno spettacolo davvero divertente per i fan, penso che sia stato un sogno che si è avverato per me perché quando ero piccolo i miei genitori mi hanno lasciato stare sveglio oltre l’ora di andare a letto per guardarlo. È stato uno dei le poche notti all’anno, dovevo stare sveglio oltre l’ora di andare a dormire, solo guardare imprese incredibili che non vedresti in una normale partita di baseball”.

Ora il Dodger Stadium avrà il suo palcoscenico lunedì prossimo, prendendo una pausa da una stagione regolare che i fan di New York stanno prendendo in considerazione per il loro tour post-stagione. I Mets entrano in gioco lunedì con un record di 53-33 e siedono primi nella Eastern National League. Alonso guida la squadra con 23 fuoricampo dalla fine con una media di 0,273 e 70 RBI.

L’anno scorso – con l’allenatore di New York Dave Goose – Alonso ha sbalordito la folla al Corse Field con un totale di 23 finali, unendosi a Ken Griffey Jr. (1998-99) e Yeoness Cespedes (2013-14). ) per vincere titoli consecutivi.

“E ‘solo surreale”, ha detto Alonso in quel momento. “È solo davvero una benedizione.”

Lunedì Alonso ha confermato che Gauss lo lancerà di nuovo la prossima settimana.