La star di ‘Real Housewives’ Jane Shah sta affrontando una condanna per frode di telemarketing

La star di “Real Housewives of Salt Lake City” Jane Shah è arrivata in un tribunale di Manhattan venerdì mattina per essere condannata da un giudice federale per aver guidato una truffa di telemarketing durata anni contro americani più anziani.

I pubblici ministeri federali vogliono che il giudice Sydney Stein estradi la star dei reality TV caduta in prigione per un massimo di 10 anni sul grafico, Sostenendo che ha contribuito a prosciugare i risparmi di una vita delle sue vittime per quasi un decennio.

“Su indicazione dell’imputato, le vittime sono state truffate ripetutamente fino a quando non sono rimaste senza nulla”, hanno scritto i pubblici ministeri nel memorandum della sentenza.

La star di Real Housewives of Salt Lake City, Jane Shah, sarà giudicata per il suo ruolo in una truffa telefonica. AP

Shah, 49 anni, si è dichiarato colpevole a luglio di un conteggio di cospirazione per commettere frode telefonica. Alec Tabac per il New York Post

“[Shah] I suoi complici hanno insistito nel loro comportamento fino a quando i conti bancari delle vittime non erano vuoti, le loro carte di credito erano al limite e non c’era più niente da prendere”, hanno scritto.

Shah, 49 anni, si è dichiarato colpevole a luglio di cospirazione per commettere frodi su Internet per fornire “prove” su chi stava prendendo di mira un gruppo di telemarketing che ha ingannato le vittime facendogli investire in losche iniziative online.

I truffatori hanno offerto le loro etichette su servizi commerciali fasulli a partire dal 2012, quindi hanno intascato denaro e offerto alle vittime “prodotti” e “servizi” di scarso o nullo valore.

Shah ha detto al giudice che sapeva che i servizi forniti erano sostanzialmente inutili. Banca fotografica di Heidi Gutman/Bravo/NCU tramite Getty Images

all’udienza, Dillo a Shah Stein Sapeva che i servizi resi erano sostanzialmente inutili.

“Dal 2012 al marzo 2021 nel distretto meridionale di New York e altrove, ho concordato con altri di commettere frodi online”, ha affermato Shah.

“Lo ha fatto fornendo deliberatamente i nomi dei clienti alle persone che commercializzano servizi aziendali che avevano poco o nessun valore”, ha aggiunto.

I pubblici ministeri federali hanno chiesto al giudice Sidney Stein di condannare Shah a 10 anni di carcere. Gabe Ginsburg/Bravo/NBCU Image Bank tramite Getty Images

Gli avvocati della difesa di Shah hanno sostenuto nella loro dichiarazione di condanna che avrebbe dovuto scontare tre anni di prigione, sostenendo che sebbene avesse svolto un ruolo importante nella frode, non era un leader nell’operazione.

Hanno aggiunto “Non ci sono motivi né prove per collocare la signora Shah al livello di ‘Padrino’ o ‘Kingpin’ di questa frode”.