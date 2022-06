La star di “Ted Lasso” Brett Goldstein dice che stanno scrivendo la terza stagione come finale di serie – Deadline

Tutto il trambusto in giro stagione 3 Da mela‘S Ted Lasso Essendo l’ultima commedia di successo sembra accurato. La star della serie Brett Goldstein Tutti loro sottolineati allo stesso modo in una nuova intervista.

“Lo scriviamo così”, ha detto Orari della domenica Alla domanda se la terza stagione è la fine. “Era previsto che fossero tre. Avviso spoiler: tutti muoiono. “

Goldstein non dice esplicitamente che la fine lascia una finestra di opportunità per di più, anche se non lo è durante la stagione 4. La catena del Regno Unito è anche nota per aver lanciato speciali di Natale una tantum.

Produttore esecutivo Bill Lawrence Parla con Deadline all’ATX TV Festival Domenica ha confermato che lascerà la decisione su quando la serie, attualmente in produzione nel Regno Unito, finirà per diventare una star Jason Sudeikis e produttori.

Goldstein ha condiviso con l’outlet: “La parte bella dello spettacolo riguarda le persone che cercano di essere migliori”. “Questo è insolito. Il nostro discorso pubblico [on social media] Orribile. Ora è normale che le persone siano orribili l’una con l’altra. Il nostro spettacolo non deve essere così rinfrescante come è – dice di più sul mondo in cui è stato portato. Ho molte più storie su persone gentili che storie su di loro come un incubo.

Ha anche detto che il personaggio di Ted, interpretato da Sudeikis, rappresenta “il meglio di noi – cerca di tirare fuori il meglio di noi”.