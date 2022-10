La star di Twitch si rompe di nuovo dopo essere saltata in una fossa di schiuma al TwitchCon: Report – Rolling Stone

Adriana Chechik – Popolare Contrazione Streamer e attrice per adulti – Ha affermato di essersi fratturata la schiena in due punti e di aver subito un intervento chirurgico domenica dopo essere saltata in una fossa di schiuma durante il TwitchCon al San Diego Convention Center sabato. All’evento era presente anche Megan Thee Stallion, che eseguita il sabato sera.

Video girato L’incidente, che si sarebbe verificato sabato, è stato diffuso sui social. Nel filmato, l’emittente del gioco EdyBot può essere vista scendere nella buca dopo che lei e Chechik “Face Off” con un Schiuma “spade” su pallet Sopra il foro della schiuma. Per celebrare la sua vittoria nella resa dei conti, Chechik salta su e giù e divide l’aria prima di far atterrare quello che sembra essere un coccige nel buco pieno di quelli che sembrano essere blocchi di schiuma.

All’inizio sorride e sembra stare bene, ma poi dice: “Non riesco ad alzarmi”. Ha sentito qualcuno fuori dalla telecamera dire: “Stai bene?” Al che Shesik risponde: “No”.

“Beh, mi sono rotto la schiena in due punti e oggi ho un intervento chirurgico per inserire un’asta del metro per il supporto”, Chechik ha pubblicato su Twitter Domenica. “Invia il tuo supporto. Quando piove piove e ora sento decisamente la pioggia. ”

Chechik ed EdyBot non hanno risposto immediatamente roccia rotolanteRichieste di commento.

La fossa di schiuma è stata organizzata dal produttore di computer Lenovo nell’ambito dello stand “Legion by Lenovo” al TwitchCon, per me Buzzfeed. un Washington Post ha detto il giornalista Il chiosco è stata una collaborazione tra Intel e Lenovo. Un rappresentante Intel non ha risposto immediatamente roccia rotolanteRichiesta di commento.

Dopo l’incidente, il chiosco è stato chiuso. Il rappresentante Lenovo ha detto in una dichiarazione a roccia rotolante: “Siamo a conoscenza di incidenti di visitatori di TwitchCon che sono rimasti feriti in una fossa di schiuma morbida di un gladiatore presso uno stand Lenovo. Da allora l’area è stata chiusa a qualsiasi ulteriore utilizzo mentre lavoriamo con gli organizzatori di eventi per esaminare gli incidenti”.

Chechik era Non l’unico streamer di Twitch Organizzazione mondiale della Sanità ai social media Dichiarare di essersi infortunato dopo aver trascorso del tempo di qualità in una fossa di schiuma durante TwitchCom durante il fine settimana.

Riunendo streamer e fan, la TwitchCon si svolge ogni anno con due eventi: uno in Nord America e uno in Europa. L’evento di persona nel 2020 è stato cancellato a causa di Covid ed è stato invece trasmesso. È tornato dopo una pausa di due anni quest’anno, tenendo TwitchCon Amsterdam a luglio e TwitchCon questo fine settimana a San Diego.