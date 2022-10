La star di Whale Brendan Fraser si scusa con San Francisco

Iscriviti al nostro sito Bollettino di controllo remoto Per ricevere le migliori storie culturali di SFGATE nella tua casella di posta ogni settimana.

Brendan Fraser era presente ieri sera alla proiezione del nuovo film di Darren Aronofsky “The Whale” al Mill Valley Film Festival, e ha espresso alcune parole di scuse per la città di San Francisco e su scala più ampia Zona del Golfo.

In un’intervista sul tappeto rosso con SFGATE prima del film, Fraser ha raccontato un incidente accaduto durante le riprese della commedia del 1997 “George of the Jungle”. Ambientato e girato a San Francisco, Film Presenta una scena iconica che mostra Fraser (nei panni di George) appeso alla cima del Bay Bridge (Fraser ha erroneamente indicato il Golden Gate Bridge, ma sono passati 25 anni, quindi gli daremo una pausa).

“Ho quasi delle scuse”, ha detto Fraser.

“Quando stavamo girando ‘George of the Jungle’, George è andato a salvare un paracadutista impigliato nel Golden Gate Bridge. Ciò significa che la Disney ha messo un manichino appeso al baldacchino dai pali”.

“Questo ha bloccato il traffico su entrambi i lati del ponte”, ha detto. “La mia roulotte era dall’altra parte in un parcheggio. Ricordo solo di aver visto il Golden Gate Bridge. C’era un finto paracadute appeso. Stavo accendendo la TV e ‘Oprah’ è stato interrotto perché c’era un notiziario su elicotteri che dicono che il paracadute penzola sul ponte. E io andrò. ” – Aspetta un minuto, sto guardando gli elicotteri e la TV – qualcuno non ha fatto un passaggio, qualcuno avrà problemi con l’ufficio del sindaco. Non posso fare a meno di scusarmi per questo”.







Dopo un’ora prima dello spettacolo, il Mill Valley Film Festival ha mostrato un clip clou della carriera di Fraser e gli ha consegnato un premio alla carriera per la recitazione. Quando ha ricevuto una statuetta, Fraser ha ringraziato gentilmente… e poi ha deciso di raccontare la stessa favola di “George of the Woods”.

“Un’altra cosa veloce: voglio solo scusarmi velocemente. Due anni fa, ho fatto un film intitolato ‘George of the Jungle’.” Ha continuato a descrivere di nuovo la scena, che ha portato a ruggiti di risate da parte del pubblico.

“Quindi, questo è quello che è stato detto: peccato, non accadrà di nuovo”, ha aggiunto, rivolgendosi alla modalità calcio invecchiata Fraser.

Per gentile concessione di A24





Poi le luci si sono abbassate e il film è iniziato. In The Whale, Fraser interpreta Charlie, un uomo grasso e solitario che insegna corsi di inglese online con la sua webcam spenta. Charlie, immobile ea pochi giorni dalla morte per problemi cardiaci, tenta di riconnettersi con la figlia Ellie (interpretata da Sadie Sink di Stranger Things). Il film si svolge interamente nell’appartamento angusto di Charlie, dandogli l’atmosfera di un intimo teatro (adattato da una produzione teatrale).

Il film ha ricevuto un plauso di sei minuti alla Mostra del Cinema di Venezia e Fraser è probabilmente un candidato all’Oscar per il suo ritratto leggero e toccante di un uomo obeso. Dopo il film in una sessione di domande e risposte, Fraser ha elencato le lunghezze a cui è andato per interpretare il personaggio di 600 libbre. Fisicamente, gli ci sono volute quattro ore al giorno per farlo indossare l’enorme tuta. A livello emotivo, Fraser ha lavorato con l’Obesity Action Coalition, uno psichiatra di disturbi alimentari, e ha incontrato 10 persone che vivevano con vari livelli di obesità.

Sul punto di piangere, Fraser ha raccontato l’esperienza.

“Avevano questo in comune… Ho notato che all’inizio delle loro storie, all’inizio, c’era un personaggio, a volte un genitore, a volte un padre, che parlava loro in modo vendicativo da bambini del loro peso corporeo. Lo schema che è rimasto con loro per il resto della loro vita”. Fraser ha poi ricordato un’esperienza in cui aveva visitato un tempio buddista a Bangkok, dove ha letto una targa che diceva: “Davvero dolorosa, una lettera vendicativa”.

“Ho messo insieme i due e ho capito che le parole hanno delle conseguenze. Quello che ci diciamo, quello che diciamo ai nostri figli e il modo in cui ci parliamo, può ferire. Un film non risolverà mai i problemi di nessuno, ma può aiutare influenzare la cultura, il modo in cui pensiamo, e come ci sentiamo, come ci parliamo… Quindi ho sentito l’obbligo morale di dare il massimo”.

Altri film sono stati girati a San Francisco