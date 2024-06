La stella degli Heat non firmerà un nuovo contratto e testerà la FA nel 2025

Secondo quanto riferito, Jimmy Butler ha intenzione di testare le acque dei free agent nel 2025, indipendentemente da dove giocherà la prossima stagione.

Shams Sarania dello Stadium ha rivelato che la stella non ha intenzione di firmare un prolungamento da nessuna parte la prossima stagione e rinuncerà al suo contratto attuale dopo la prossima stagione:

Il rapporto arriva dopo che Brian Windhorst di ESPN ha detto che Butler intende rimanere con i Miami Heat tra le voci commerciali.

“Da quello che ho capito, Jimmy Butler ha intenzione di tornare con i Miami Heat l’anno prossimo”, ha detto Windhorst nello show di mercoledì. Lo spettacolo di Pat McAfee. Anche senza prolungamento si concentrerà sulla prossima stagione.

Anthony Slate I Golden State Warriors “entreranno nella conversazione” se gli Heat vorranno acquistare Butler, ha scritto The Athletic il 30 maggio.

Keith Bombay Di Investigatore di Filadelfia Il 28 maggio è stato anche riferito che i Philadelphia 76ers stavano tenendo d’occhio l’All-Star come “opzione di riserva” dopo aver inseguito la star dei Los Angeles Clippers Paul George.

Butler ha due anni rimanenti sull’estensione triennale da 146,4 milioni di dollari firmata con Miami fino al 2021. Tuttavia, può entrare in free agency dopo la stagione 2024-25 rifiutando la player option da 52,4 milioni di dollari (through). Spotrac)

Antonio Chiang Di Miami Herald Butler ha annunciato il 2 maggio che stava cercando un contratto biennale del valore di circa $ 113 milioni dagli Heat che sarebbe iniziato al posto della sua player option 2025-26.

Il presidente della squadra Pat Riley era riluttante a concedere una proroga al 34enne Ha parlato con i giornalisti Il 6 maggio.

“Se non hai qualcuno che possa essere lì ogni notte ed essere disponibile, è una grande decisione da parte nostra dedicarci a questo tipo di risorsa”, ha detto Riley.

Butler non ha giocato più di 64 partite in una sola stagione da quando è entrato negli Heat, anche se ha dimostrato di essere una preziosa stella a doppio senso quando è in buona salute. Ha segnato una media di 20,8 punti, 5,3 rimbalzi e 5,0 assist su intervalli di tiro 49,9/41,4/85,8 durante la stagione 2023-24.

Ha anche avuto un enorme successo nei playoff poiché gli Heat sono apparsi nelle finali della conference in due delle ultime tre stagioni. Ciò include la trasferta di Miami alle finali NBA del 2023.

Nonostante la sua produzione, il futuro di Butler rimane incerto.