La stella dei Pelicans Zion Williamson lascia presto la sconfitta ai 76ers con un infortunio al tendine del ginocchio

Pellicani di New Orleans stella Sion Williamson Hanno lasciato la loro perdita a Filadelfia Settantasei Lunedì sera presto a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

Anche se non è chiaro quanto sia grave l’infortunio di Williamson a questo punto – l’allenatore Willie Green ha detto che sapeva che Williamson era un tendine del ginocchio destro solo dopo la partita, e niente di più – arriva in mezzo a un allungamento impressionante di Williamson e dei Pelicans.

“È stato un momento cruciale nel gioco”, ha detto Green dell’infortunio. Tramite Andrew Lopez di ESPN. “Faremo delle foto, lo guarderemo e speriamo che stia bene. È stata una perdita enorme per noi”.

Williamson è caduto nel terzo quarto poco dopo aver ottenuto un rimbalzo difensivo. Williamson ha provato a portare la palla in campo, ma si è improvvisamente fermato e ha iniziato a prendere con la gamba destra e ha rapidamente effettuato un passaggio di consegne.

Williamson è poi uscito dalla partita dopo un fallo dall’altra parte e non è tornato. Ha concluso la serata con 26 punti, sette assist e sei rimbalzi tirando 10 su 12 dal campo.

Joel Embiid Ha guidato i 76ers con 42 punti e 11 rimbalzi nella vittoria per 120-111 di Philadelphia mentre James Harden Aggiunti 27. La 76a squadra ha finora vinto 10 delle ultime 12.

Williamson ha segnato una media di 29,1 punti e 6,3 rimbalzi nelle ultime 10 partite con i Pelicans, che si trovano a una sola partita dal primo posto nella Western Conference. Dopo aver saltato l’intera stagione 2021-22 per un infortunio al piede e aver giocato alla grande nelle sue prime due stagioni professionistiche, Williamson ha giocato 29 delle 37 partite possibili in questa stagione, saltando solo partite a causa di infortuni minori o perché il campionato è stato colpito da COVID-19. e protocolli di sicurezza.

Non si sa per quanto tempo, se mai, Williamson rimarrà fuori. Tuttavia, data la sua storia di infortuni e il fatto che siamo ancora all’inizio di gennaio, non c’è motivo reale per riportarlo indietro. I pellicani ospiteranno Houston Rockets Il mercoledì successivo prima delle partite vs Reti di Brooklyn E il Dallas Maverick rispettivamente venerdì e sabato.