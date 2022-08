La stella più grande dell’universo potrebbe essere più piccola di quanto pensassimo

La stella più massiccia conosciuta nell’universo ha appena ottenuto la migliore immagine ravvicinata di sempre e rivela che la stella potrebbe essere più piccola di quanto gli astronomi pensassero in precedenza.

Gli astronomi utilizzando il Gemini South Telescope in Cile hanno fotografato la stella R136a1 che si trova a circa 160.000 anni luce dalla Terra nel centro di Nebulosa Tarantola Nel Grande Nube di Magellano Una galassia nana compagna della Via Lattea. Le loro osservazioni mostrano che la stella gigante (e simili) potrebbe non essere così massiccia come si pensava in precedenza.

secondo un permesso (Si apre in una nuova scheda) da NOIRLab della National Science Foundation (NSF), che gestisce il Gemini South Telescope. “Una parte particolarmente complicata di questo puzzle è ottenere le osservazioni di questi giganti, che di solito dimorano nei cuori densamente popolati degli ammassi stellari avvolti dalla polvere”.

Lo strumento Zorro di Gemini South utilizza una tecnologia nota come speckle imaging, che combina migliaia di immagini a breve esposizione di stelle nelle profondità del mare. Universo Per annullare l’effetto sfocatura L’atmosfera terrestre . Questa tecnica ha consentito agli astronomi di separare in modo più accurato la luminosità di R136a1 dai suoi compagni stellari vicini, ottenendo l’immagine più chiara mai realizzata della stella gigante.

Mentre le osservazioni precedenti indicavano che la dimensione di R136a1 era compresa tra 250 e 320 volte maggiore di quella di il Sole Le nuove osservazioni di Zorro hanno mostrato che la massa della stella gigante potrebbe essere più vicina a 170-230 volte la massa del Sole, il che la qualifica ancora come la stella più massiccia conosciuta.

“I nostri risultati mostrano che la stella più massiccia che conosciamo attualmente non è così massiccia come pensavamo in precedenza”, ha affermato nella dichiarazione Venu M. Kalari, autore principale dello studio e astronomo presso il NOIRLab della National Science Foundation. “Questo suggerisce che il limite superiore delle masse stellari potrebbe anche essere più piccolo di quanto si pensasse in precedenza”.

un luminosità delle stelle E la temperatura dipende dalla sua massa. In altre parole, le stelle più massicce appaiono più luminose e più calde. Gli astronomi hanno stimato la massa di R136a1 confrontando la luminosità e la temperatura osservate con le previsioni teoriche. Poiché le nuove immagini di Zorro hanno separato in modo più accurato la luminosità di R136a1 dalle sue vicine compagne stellari, gli astronomi sono stati in grado di stimare che la stella ha una luminosità inferiore, e quindi una massa inferiore, rispetto alle misurazioni precedenti, secondo la dichiarazione.

Stelle enormi come R136a1 stanno crescendo rapidamente, bruciando le loro riserve di carburante in pochi milioni di anni prima di morire di una morte infuocata in Supernova sbatte quel seme galassie Con elementi pesanti responsabili della formazione di nuove stelle e pianeti. Questo è il destino della maggior parte delle stelle oltre 150 volte la massa del Sole. Tuttavia, se le masse stellari sono più piccole di quanto si pensasse in precedenza, le supernove potrebbero anche essere più rare del previsto, osservano i ricercatori.

lo studio era accettato per la pubblicazione (Si apre in una nuova scheda) in The Astrophysical Journal.

