La strana luna di Saturno, il Titano, assomiglia alla Terra e gli scienziati potrebbero finalmente sapere perché

La superficie della luna di Saturno, Titano, assomiglia un po’ alla Terra e un nuovo studio spiega finalmente il perché.

La luna più grande di Saturno Titano Dispone di alcuni molto Sbarcare – Come il paesaggio: laghi, fiumi, valli labirintiche, dune di sabbia soffice. Tuttavia, queste formazioni geologiche su Titano sono fatte di materiali completamente diversi. Invece dell’acqua, lo è metano liquido che scorrono attraverso i fiumi, e al posto della sabbia, sono gli idrocarburi che scorrono nelle dune di sabbia.

Per anni, gli scienziati sono rimasti perplessi su come sono diventati questi paesaggi, data la loro composizione non simile alla Terra. Ma ora hanno deciso su una teoria molto plausibile.

Poiché si presume che i depositi di Titano siano costituiti da composti organici solidi, devono essere più fragili dei depositi a base di silicato trovati sulla Terra. Pertanto, i venti di azoto e metano liquido dovrebbero erodere i sedimenti di Titano fino a ridurli in polvere fine, che non sarebbe in grado di supportare strutture così diverse.

Un team guidato da Matthew LaPotter, professore associato di geoscienze alla Stanford University, ha escogitato una potenziale soluzione: una combinazione di feltro, vento e cambio stagionale potrebbe essere in grado di svolgere il lavoro su Titano.

I ricercatori hanno studiato un tipo di sedimento chiamato ooids, che si trova sulla Terra e che ha una composizione simile a quella di Titano.

Il verme si trova nelle acque tropicali dove forma granuli molto fini. Questi granuli raccolgono contemporaneamente materiale per precipitazione chimica ed erodono in mare. Di conseguenza, mantengono un volume costante.

I ricercatori pensano che qualcosa di simile possa accadere su Titano.

“Abbiamo ipotizzato che la sinterizzazione, che implica la fusione di grani adiacenti insieme in un unico pezzo, potesse bilanciare l’erosione mentre i venti spostano i grani”, Laputre. Ha detto in una dichiarazione .

Il team ha quindi analizzato i dati atmosferici di Titano registrati durante Cassini importante determinare in che modo questi sedimenti potrebbero aver formato caratteristiche geologiche così diverse che sono state osservate in tutto il pianeta.

I ricercatori hanno scoperto che i venti erano più comuni attorno all’equatore lunare, il che ha creato le condizioni ottimali per lo sviluppo delle dune di sabbia. Altrove, tuttavia, il team sospetta che i venti deboli abbiano consentito la formazione di granelli grossolani e quindi la formazione di rocce sedimentarie più solide. Da lì, i venti possono erodere la roccia dura in sedimenti più fini, proprio come fa sulla Terra.

Inoltre, perché Titano è noto per essere l’unico corpo celeste nel nostro gruppo Sistema solare Oltre al ciclo stagionale di trasporto dei liquidi della Terra, il team di Lapotre ha ipotizzato che il movimento del metano liquido probabilmente contribuisca anche all’erosione e allo sviluppo dei sedimenti.

“Mostriamo che su Titano – proprio come sulla Terra e com’era su Marte – abbiamo un ciclo sedimentario attivo che può spiegare la distribuzione latitudinale del paesaggio attraverso l’erosione occasionale e la sinterizzazione delle stagioni di Titano”, ha detto Laputre. . “È fantastico pensare a come esiste questo mondo alternativo fino ad ora, dove le cose sono molto diverse, ma molto simili”.

Ipotesi pubblicato in Lettere di ricerca geofisica Il 1 aprile.