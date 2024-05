La stretta sconfitta dei Sixers contro i Knicks Stings, ma l’orgoglio di Nick Nurse e Joel Embiid per la squadra è giustificato – NBC Sports Philadelphia

Le battute sulla fortuna, il destino e i fattori inconoscibili al di fuori del controllo dei Sixer non erano particolarmente convincenti un anno fa.

Questa volta, i Sixers non sono riusciti a raggiungere Gara 7 o a superare il Round 1, subendo una serie di sei sconfitte consecutive contro i Knicks. Ma i Sixers non hanno languito in umilianti sconfitte di fine stagione contro Celtics e Heat nelle ultime due postseason, né hanno sprecato possibilità di battere un avversario decisamente meno talentuoso come gli Hawks del 2021.

Nella prima stagione di Nick Nurse come capo allenatore, i Sixers hanno giocato la loro parte di grandi partite e le hanno perse. I Knicks hanno totalizzato 650 punti mentre i Sixers hanno totalizzato 649 punti.

“Ho detto che ero orgoglioso di loro perché pensavo che combattessero”, ha detto l’infermiera dopo Gara 6 di giovedì sera. “Questo è tutto quello che ho detto finora. Quando usciremo, se i ragazzi saranno fuori o infortunati, combatteremo indipendentemente dal punteggio. Qualunque cosa accada, dobbiamo andare là fuori e combattere. Loro l’ho sicuramente fatto in questa serie e per gran parte della stagione.

L’infermiera mira sempre a un basket ad alto sforzo e con pochi falli. Nel complesso, i suoi giocatori sono stati esemplari contro i Knicks nello sforzo.

Joel Embiid ha una media di 33 punti, 10,8 rimbalzi, 5,7 assist e 1,5 stoppate mentre affronta una recente serie di problemi di salute nei playoff, inclusa la paralisi di Bell. Con la stagione dei Sixers in bilico su un precipizio, Tyrese Maxey in qualche modo l’ha riportata su un terreno solido con la sua prestazione ultra-clutch in Gara 5 da 46 punti.

Cameron Payne ha lasciato la rotazione infermieristica ed è passato a drenare i saltatori in Gara 3 e ad intrattenere il pubblico di casa. Buddy Hield ha fatto lo stesso in Gara 6. Nicholas Badum e Kyle Lowry sono stati all’altezza della loro reputazione di veterani musicali e di pensiero rapido.

“Siamo migliorati”, ha detto Lowry ai giornalisti. “I ragazzi in questo spogliatoio, penso che abbiano gareggiato ad alto livello. Ciò che Joel ci ha mostrato in questa serie è giocare su una gamba; la crescita di Tyrese; la tenacia di (Kelly Oubre Jr.). Penso che la squadra ha mostrato competitività. È stato divertente 18 anni dopo, penseresti che sarebbe diventato più facile, ma è ancora più avvincente quando perdi, soprattutto far parte di un grande gruppo come questo.”

Dopo la sua ottima Gara 5, Tobias Harris… non è uscito in grande stile. In Gara 6 era in territorio profondo, registrando zero punti al tiro 0 su 2, quattro rimbalzi e tre assist.

Tuttavia, in generale, il team infermieristico non è indifferente alla frammentarietà.

“Dirò una cosa, tutti in quello spogliatoio ci hanno provato”, ha detto Embiid. “Abbiamo giocato duro. Sapevo che non era abbastanza, ma potevo dire che a tutti in quello spogliatoio importava.

“Abbiamo rinunciato a molte offese, ma non è stato perché volessimo. Abbiamo fatto del nostro meglio. A volte ci abbiamo provato duramente, ma a volte semplicemente non funziona a modo tuo. Ma a tutti in quello spogliatoio importava, a tutti quello spogliatoio voleva vincere.” .e ci abbiamo provato. Abbiamo dato il massimo e sono fiero di loro.

L’infermiera vorrà più precisione e meno giocate nella sua seconda stagione. Ad esempio, giovedì, i Sixers non sono riusciti intenzionalmente a commettere fallo sui Knicks per quasi 10 secondi dopo che il layup di Embiid ha tagliato il vantaggio di New York a 114-113 con 20,8 secondi rimasti. Embiid ha fatto proprio questo, realizzando il suo sesto personale e guardando i momenti finali dalla panchina.

“Pensavo che avessimo iniziato a fare qualche progresso”, ha detto l’infermiera. “Ascolta… conosci alcuni alti e bassi. C’è stata una volta in cui abbiamo cacciato dei ragazzi in massa. Tutti continuavano a parlare del fatto che Joel fosse uscito, ma avevamo un sacco di ragazzi. E la sfida è: “Possiamo portarli a un livello competitivo?” Possiamo andare lì e competere?’ Dovevamo alzare il livello della concorrenza.

“Ma le situazioni speciali, le cose di fine gioco, le cose dell’ATO, non erano così nitide come volevo che fossero, giusto? Penso che lo abbiano fatto davvero (bene). Anche in molti di questi giochi, abbiamo concluso molto, abbiamo fatto molti buoni tiri… a fine partita, loro hanno fatto molto fuori dal tabellone e hanno fatto un buon lavoro.

Per quanto riguarda il futuro, nulla è certo (e dovrebbe esserlo) tranne che Maxey ed Embiid sono un’ottima coppia.

“Ha la possibilità di fare qualcosa di speciale anche l’anno prossimo”, ha detto Embiid dopo la partita, riferendosi al giocatore molto migliorato del 23enne alla sua sinistra. “Spero che sia All-NBA quest’anno, ma penso che possa partecipare a cose come le conversazioni da MVP. Penso che possa fare il passo successivo.

Qualunque siano i volti che circondano Embiid e Maxey nei Sixers 2024-25, conosciamo l’essenza di ciò per cui l’infermiera spingerà.

“Penso ancora che giocare duro in questo campionato sia importante, quindi continueremo a farlo”, ha detto.