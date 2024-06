La Svizzera taglia i tassi di interesse per la seconda volta a causa della divergenza tra le principali economie

Il franco svizzero si è indebolito in seguito all’annuncio, con l’euro in rialzo dello 0,3% e il dollaro USA in rialzo dello 0,5% rispetto alla valuta svizzera alle 8:55 ora di Londra.

In seguito alla decisione di giovedì, la BNS ha fissato le sue previsioni condizionate di inflazione all’1,3% per il 2024, all’1,1% per il 2025 e all’1,0% per il 2026. Le cifre presuppongono un tasso di interesse della BNS dell’1,25% nel periodo di previsione.

L’inflazione nel paese A maggio si è attestato all’1,4%. Dopo essere aumentato nel mese di aprile e si prevede che raggiungerà lo stesso livello durante l’intero anno 2024, Secondo le ultime previsioni della Banca Centrale Svizzera.

La banca svizzera ha dichiarato di aspettarsi una crescita economica di circa l’1% quest’anno e di circa l’1,5% nel 2025, prevedendo lievi aumenti della disoccupazione e lievi diminuzioni nell’utilizzo della capacità produttiva.

“Nel medio termine, l’attività economica dovrebbe migliorare gradualmente, sostenuta da una domanda leggermente più forte dall’estero”, ha affermato la Banca centrale svizzera.

In una nota del 14 giugno, gli analisti di Nomura hanno descritto il potenziale taglio come una “decisione ben bilanciata” e hanno osservato che “lo slancio dell’inflazione di fondo rimane debole, il che probabilmente aumenterà la fiducia della BNS che l’inflazione convergerà verso il suo punto medio”. Obiettivo di inflazione.

La Svizzera ha già con un ampio margine il secondo tasso di interesse più basso tra le democrazie del G10, dopo il Giappone. È diventata la prima grande economia a tagliare i tassi di interesse alla fine di marzo, seguita dalla Banca Centrale Europea all’inizio di questo mese, e ora crescono le domande sulla possibilità che continuerà a tagliare i tassi di interesse per la terza volta quest’anno.

Kyle Chapman, analista FX presso Ballinger Group, ha affermato che le previsioni di inflazione della BNS “suggeriscono che ci sono ancora alcuni limiti da allentare quest’anno e, per me, questo è un forte segnale che un altro taglio dei tassi arriverà nel prossimo anno, a settembre”. “Mi aspetto che la BNS proceda con un terzo taglio nel prossimo trimestre, e c’è la possibilità di un quarto taglio a dicembre se vi è ancora forte convinzione nel livello restrittivo della politica monetaria”.

Ha sottolineato che queste aspettative lasciano il franco svizzero in una “posizione debole”.

Ma la Federal Reserve americana non ha ancora battuto ciglio, e gli operatori di mercato guarderanno più avanti nella sessione di giovedì per vedere se la Banca d’Inghilterra farà una mossa per procedere al tapering, dopo che l’inflazione britannica è scesa al target del 2% per la prima volta in quasi tre anni. anni. Anni.