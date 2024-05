La temperatura di Delhi potrebbe battere il record più alto mai registrato in India: 126,1 gradi

La lettura della temperatura raccolta a Delhi, la capitale dell’India, potrebbe aver battuto i record nazionali mentre il paese sta affrontando una grave ondata di caldo. La lettura – 52,9 gradi Celsius o 126,1 gradi Fahrenheit – era preliminare e tecnicamente strana rispetto ad altre letture effettuate a Delhi lo stesso giorno. Hanno detto i funzionari. Ma se questo risultato sarà confermato, si tratterà della temperatura più alta mai registrata in tutta l’India.

La lettura della temperatura proveniva da una sottostazione di Mungeshpur, un quartiere di Delhi. Situata nel nord-ovest, la regione della capitale dell’India – che comprende la sua capitale, Nuova Delhi – ospita quasi 30 milioni di persone e copre circa 600 miglia quadrate di territorio. Il Dipartimento meteorologico indiano ha affermato in un comunicato stampa che la lettura di Mungeshpur potrebbe essere dovuta a un problema con il sensore o ad un altro errore e che controllerà i dati e i sensori. A Delhi, le sottostazioni in varie località hanno generalmente registrato temperature comprese tra 45,2 gradi e 49,1 gradi Celsius, che equivalgono all’incirca a 113 gradi e 120 gradi Fahrenheit.

Nel mezzo dell’ondata di caldo, alle persone di Delhi e degli stati settentrionali di Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh è stato consigliato di evitare l’esposizione al caldo in occasione dell’allerta meteorologica “rossa” emessa martedì e mercoledì dal Dipartimento meteorologico indiano. . IL allarme rossoDefinendo le condizioni da “ondata di caldo a ondata di caldo estremo”, ha esortato le persone a mantenersi il più fresche possibile e a rimanere idratate, poiché finora sono stati segnalati almeno tre decessi legati alle condizioni meteorologiche, secondo Reuters. BBCPartner di notizie di CBS.

Il Dipartimento meteorologico indiano emette allarmi rossi per “calore estremo” quando un’intensa ondata di caldo dura più di due giorni. Gli avvisi consigliano alle persone di farlo “agire” Avvertono di un “rischio molto elevato di malattie da calore e colpi di calore” tra le persone di tutte le età, chiedendo anche “estrema cura” per le popolazioni vulnerabili. Lo ha detto recentemente un portavoce del ministero Previsioni meteo giornaliere Mercoledì il caldo estremo è persistente nel nord, ma dovrebbe attenuarsi a partire da giovedì.

Una donna coperta da un panno per proteggersi dal caldo cammina sulla strada durante un’ondata di caldo ad Ahmedabad, India, 29 maggio 2024. Amit Dave/Reuters



Le temperature sono aumentate anche fuori Delhi. Martedì La temperatura era di 50,5 gradi Celsius, o circa 123 gradi Fahrenheit, nell’area intorno a una sottostazione nel Rajasthan, uno stato desertico che in passato ha registrato alcune delle temperature più alte mai registrate in India, secondo il Dipartimento meteorologico indiano. Un’altra sottostazione nella città di Sirsa, più a nord, ha raggiunto una lettura simile martedì, a 50,3 gradi Celsius, o circa 122,5 gradi Fahrenheit.

Le ondate di caldo sono più comuni in India durante questo periodo dell’anno, secondo il Dipartimento Meteorologico, che tende a verificarsi tra marzo e giugno, con un picco di caldo a maggio. Ma le ondate di caldo a cui ha assistito la regione sono state particolarmente pericolose di recente. in Aprile, Centinaia di persone sono morte in tutta l’Asia A causa dell’estremo aumento delle temperature in India, Bangladesh, Tailandia, Gaza e altri luoghi. In India, questa ondata di caldo ha spinto le temperature a tre cifre in diverse aree, inclusa la città orientale di Bhagura, dove le temperature sono aumentate. Si è avvicinato a 115 gradi Fahrenheit. Il clima ha danneggiato i raccolti e ha costretto le scuole a chiudere prematuramente, settimane prima delle vacanze estive previste.

UN Studio sul maltempo Il cambiamento climatico ha amplificato quella che potrebbe già essere una potente ondata di caldo fino a renderla particolarmente grave, afferma il World Weather Attribution pubblicato all’inizio di questo mese. In quel periodo, Raghu Murtugudi, uno scienziato del clima presso l’Indian Institute of Technology di Mumbai, disse a CBS News che anche El Niño potrebbe aver avuto un ruolo.

“Penso che sia una combinazione di El Niño, riscaldamento globale e stagionalità”, ha detto Murtogodi. “Il fenomeno El Niño si trasforma nel fenomeno La Niña. Questo è il periodo in cui si verifica il massimo aumento della temperatura verso l’Oceano Indiano. Quindi, tutte queste cose fondamentalmente aggiungono steroidi al tempo”.

Arshad R. ha contribuito. Zargar e Lee Cohen a rapporto.

