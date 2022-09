La tempesta Fiona colpisce la costa orientale del Canada, costringendo le evacuazioni

HALIFAX, Nuova Scozia (Reuters) – La potente tempesta Fiona ha colpito il Canada orientale sabato, portando venti da uragano, costringendo l’evacuazione, soffiando alberi e linee elettriche e lasciando centinaia di migliaia di case e aziende senza elettricità.

Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha affermato che il centro della tempesta, che è stato declassato a Post-Tropical Hurricane Fiona, si trova ora nel Golfo di San Lorenzo dopo aver attraversato la Nuova Scozia.

Dopo che la tempesta ha colpito la Nuova Scozia e l’Isola del Principe Edoardo, ha colpito Terranova, ma ora è probabile che si indebolisca, afferma la Commissione nazionale per l’immigrazione.

Secondo il sindaco Brian Patton e la polizia, Port au Basque, all’estremità sud-occidentale di Terranova, ha dichiarato lo stato di emergenza e evacuato parti della città che hanno subito inondazioni ed erosione stradale.

La Royal Canadian Mounted Police di Terranova ha dichiarato su Twitter: “I primi soccorritori stanno affrontando numerosi incendi elettrici, inondazioni residenziali e riciclaggio dell’acqua. Ai residenti viene chiesto di rispettare gli ordini di evacuazione e trovare un posto sicuro per resistere alla tempesta”.

“Questo ci sta colpendo duramente in questo momento”, ha detto Patton in un video di sabato mattina pubblicato su Facebook in cui esortava i residenti a rimanere a casa o ad evacuare se richiesto. “Abbiamo una discreta quantità di distruzione in città… Non abbiamo bisogno di ferire o ferire nessun altro durante questo.”

La CBC ha riferito che le case lungo la costa sono state distrutte dalla tempesta e presentava immagini del relitto e degli ingenti danni in città.

Fiona, che quasi una settimana fa ha colpito Porto Rico e altre parti dei Caraibi, è approdata tra Canso e Guysboro in Nuova Scozia, dove il Canadian Hurricane Center ha affermato di aver registrato la pressione barometrica più bassa di qualsiasi tempesta di approdo nella storia del paese.

Ian Hubbard, un meteorologo del Canadian Hurricane Center, ha detto a Reuters che sembrava che Fiona fosse stata all’altezza delle aspettative che sarebbe stata una tempesta “storica”.

“Sembra avere il potenziale per battere il record di tutti i tempi in Canada, e sembra averlo fatto”, ha detto. “Non ne siamo ancora usciti”.

Le tempeste non sono rare nella zona e di solito passano rapidamente, ma si prevede che Fiona colpirà un’area molto ampia.

Hubbard disse che la Nuova Scozia e l’Isola del Principe Edoardo avevano ancora molte ore di vento forte, pioggia e mareggiate, e la costa occidentale di Terranova sarebbe stata bombardata per tutto il giorno.

Sebbene gli scienziati non abbiano ancora determinato se il cambiamento climatico abbia influenzato la forza o il comportamento di Fiona, ci sono prove evidenti che queste devastanti tempeste stanno peggiorando.

Centinaia di migliaia senza forza

Le società di servizi pubblici hanno affermato che circa il 79% dei clienti, o 414.000, era senza elettricità in Nuova Scozia e il 95%, o 82.000, ha perso elettricità nell’isola del Principe Edoardo. L’area stava anche sperimentando un servizio di telefonia mobile intermittente. La polizia in tutta la zona ha segnalato diverse chiusure stradali.

“È stata una corsa sfrenata la scorsa notte, sembrava che l’intero tetto stesse per esplodere”, ha detto Gary Hatcher, un pensionato che vive a Sydney, in Nuova Scozia, vicino al punto in cui la tempesta è atterrata. Un albero di acero è caduto nel suo cortile ma non ha danneggiato la sua casa.

Hubbard disse che Sydney aveva registrato venti fino a 141 chilometri orari.

La tempesta si è leggermente indebolita mentre si spostava verso nord. Alle 11:00 (1500 GMT), si trovava sul Golfo di San Lorenzo a circa 100 miglia (160 km) a ovest-nordovest di Port au Basque, con venti massimi di 80 mph (130 km / h) e diretti a nord. A circa 25 mph (41 km/h), ha detto l’NHC.

La commissione ha affermato che Fiona dovrebbe mantenere i venti da uragano fino a sabato pomeriggio.

Come potente uragano quando ha colpito le isole dei Caraibi all’inizio della settimana, Fiona ha ucciso almeno otto persone e ha causato la perdita di energia di quasi tutti i 3,3 milioni di residenti di Porto Rico durante una grave ondata di caldo. Quasi un milione di persone sono rimaste senza elettricità dopo cinque giorni.

Finora, non ci sono state segnalazioni di vittime in Canada.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau sabato ha rinviato la partenza dal Giappone, dove avrebbe dovuto partecipare al funerale dell’ex primo ministro Shinzo Abe, per ricevere informazioni e supportare la risposta alle emergenze del governo, ha affermato su Twitter il segretario stampa Cecily Roy.

Le autorità canadesi hanno inviato allarmi di emergenza in Nuova Scozia e Isola del Principe Edoardo, avvertendo di gravi inondazioni lungo le spiagge e onde pericolose. Alle persone nelle zone costiere è stato consigliato di evacuare.

