La tempesta tropicale Debbie approda per la seconda volta nella Carolina del Sud

Grande, SC (AP) – Debbie, tempesta tropicale Una seconda frana si è diffusa lungo la costa orientale della Carolina del Sud, dove i residenti fino al Vermont potrebbero ricevere diversi centimetri di pioggia questo fine settimana.

Il National Hurricane Center afferma che Debbie è atterrata giovedì mattina presto vicino a Bull’s Bay, nella Carolina del Sud. Si prevede che la tempesta si sposterà verso l’interno e si diffonderà Forti piogge e possibili allagamenti Tutto il Medio Atlantico e il Nordest per il fine settimana.

Debbie Atterrato per primo Un uragano di categoria 1 ha colpito lunedì mattina presto la costa del Golfo della Florida. È adesso Una tempesta tropicale Venti con raffiche massime di 50 mph (80 km/h).

Si prevedono inondazioni significative fino a venerdì in alcune parti della Carolina del Sud orientale e della Carolina del Nord sud-orientale, e sono previsti da 8 a 23 centimetri di pioggia, così come in parti della Virginia, ha detto il centro uragani.

Giorni di pioggia hanno costretto i residenti delle comunità della Carolina del Sud, induriti dalle inondazioni, a iniziare il compito quasi rituale di valutare i danni lasciati da Debbie, che continua a diffondersi attraverso l’Oceano Atlantico e a colpire i temporali dalla costa orientale ai Grandi Laghi. . L’ufficio del National Weather Service a Charleston ha detto che le squadre di monitoraggio hanno confermato quattro tornado legati a Debbie.

Intorno alle 3 del mattino di giovedì, un apparente tornado si è formato mentre le bande esterne di Debbie hanno spazzato la Carolina del Nord, danneggiando almeno quattro case, una chiesa e una scuola nella contea di Wilson, a est di Raleigh, hanno detto i funzionari della contea. Nessun ferito immediato. Giovedì Debbie potrebbe portare più tornado in alcune parti della Carolina del Nord e della Virginia, hanno detto i meteorologi.

A Hugar, a circa 24 chilometri a nord-est di Charleston, Jean Taylor ha trascorso il pomeriggio aspettando che qualche centimetro d’acqua si ritirasse da casa sua mentre l’alta marea attraversava il French Quarter Creek.



Persone davanti a una casa danneggiata da un albero caduto a Lake Avon, Ohio, martedì 6 agosto 2024. (AP tramite Joshua Gunter/Cleveland.com)

Taylor ha visto il rischio di un’alluvione la settimana scorsa e ha iniziato a spostare gli oggetti presenti in casa verso l’esterno o verso l’alto. È una lezione imparata nel modo più duro: Taylor stima che questa sia la quarta volta che la sua casa si allaga negli ultimi nove anni.

“Per salvare tutto, abbiamo imparato dal passato, è meglio essere preparati al peggio. Sfortunatamente, penso che ce l’abbiamo fatta”, ha detto Taylor.

Poche porte più in là, Charles Granger stava facendo le pulizie dopo che circa 20 centimetri d’acqua avevano allagato la sua casa.

“Otto pollici possono sconvolgere tutta la tua vita”, ha detto Grainger. “Non ci sei abituato. Sorridi e lo sopporti. Fa parte del vivere sul torrente.

In Georgia, almeno quattro dighe sono crollate a nord-ovest di Savannah, nella contea di Bulloch, ma non sono state segnalate morti, hanno detto i funzionari in un briefing.

Il direttore della gestione delle emergenze Corey Kemp ha affermato che più di 75 persone sono state salvate dalle inondazioni nella contea e che circa 100 strade sono state chiuse.

“Ci troviamo di fronte a molte cose che non abbiamo mai affrontato prima”, ha affermato il presidente della Commissione della contea di Bullock, Roy Thompson. “Ho più di 78 anni e non ho mai visto nulla di simile prima nella contea di Bulloch. È incredibile quello che è successo, ed è incredibile quello che succederà finché tutta quest’acqua non sarà uscita da qui.



Keon Johnson lascia la sua casa lunedì per lavorare in una strada che deve ancora prosciugarsi dopo l’alluvione causata dalla tempesta tropicale Debbie.

Per i residenti in quel giorno Tappan Zee Drive nella periferia di Pooler, a ovest di Savannah, in Georgia, è un tuffo che porta con sé una dolorosa dose di déjà vu per Debbie Debbie. Nell’ottobre 2016, l’uragano Matthew ha riempito un canale vicino, allagando molti. Le stesse case.

Situato a circa 50 chilometri nell’entroterra dell’Oceano Atlantico, senza ruscelli o fiumi nelle vicinanze, il quartiere non è noto per essere un’area ad alto rischio di inondazioni tropicali. Ma nonostante gli sforzi del governo locale per risolvere i problemi di drenaggio, i residenti affermano che la loro strada è stata afflitta da problemi di drenaggio per oltre un decennio.

Debbie ha scaricato la pioggia sui Grandi Laghi e sulle comunità lontane come New York e New Jersey. Martedì sera l’umidità della tempesta tropicale ha rafforzato un altro sistema, producendo forti temporali, secondo il meteorologo del Weather Service Scott Kleibauer.

“Abbiamo avuto diversi cicli di rovesci e temporali in direzione est dal Michigan”, ha detto Kleibauer.



Un albero abbattuto è stato visto a Bay Village, Ohio, martedì 6 agosto 2024, mentre inizia la pulizia della tempesta dopo i venti dannosi nel nord-est dell’Ohio. (AP tramite Joshua Gunter/Cleveland.com)

In alcune parti del New Jersey sono caduti 15 centimetri di pioggia in quattro ore.

I funzionari dell’emergenza a New York City hanno avvertito di possibili inondazioni improvvise. Droni volanti con altoparlanti Alcuni quartieri stanno dicendo alle persone che vivono negli appartamenti seminterrati di essere pronte a evacuare in qualsiasi momento. Sono stati segnalati diversi salvataggi in acqua dentro e intorno alla città.

Secondo PowerOutage.us, circa 270.000 clienti erano senza elettricità in Ohio giovedì mattina a causa di forti tempeste, inclusi due tornado confermati. I funzionari della Illuminating Company di FirstEnergy hanno affermato tramite i social media che ci vorranno diversi giorni per ripristinare l’elettricità a causa del danno.

Nella Carolina del Sud, il governatore Henry McMaster ha detto che il suo stato sta entrando nell’Atto 2 di un piano in tre fasi dopo che più di 60 case sono state danneggiate, ma le strade e i sistemi idrici sono rimasti senza problemi significativi.

La mossa finale potrebbe arrivare la prossima settimana se nella Carolina del Nord cadesse abbastanza pioggia da causare gravi inondazioni nei fiumi che sfociano nell’Oceano Atlantico.

Sia nella Carolina del Nord che in Virginia è in vigore lo stato di emergenza. Il Maryland ha emesso un avviso di preparazione che consolida i prodotti senza dichiarare un’emergenza.

Almeno sei persone sono morte a causa della tempesta, cinque delle quali in incidenti stradali o caduta di alberi. La sesta vittima ha coinvolto un uomo di 48 anni a Gulfport, in Florida, il cui corpo è stato recuperato dopo che la sua barca a vela ancorata era parzialmente affondata.

___

Questa storia è stata aggiornata per rimuovere un riferimento errato ai totali delle precipitazioni della Carolina.

___

Collins ha riferito dalla Carolina del Sud. Il giornalista dell’Associated Press Russ Bynum a Pooler, Georgia; Bruce Shipkowski in Toms River, New Jersey; Hanno contribuito Jeff Martin ad Atlanta e Lisa Bauman a Bellingham, Washington.