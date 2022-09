La tempesta tropicale Ian potrebbe colpire la Florida come un grande uragano

Le tracce degli uragani possono spesso cambiare bruscamente, come avvenne cinque anni fa quando Irma si trasferì nella sua zona, la contea di Pasco, in Florida, a nord di Tampa.

“Speri di essere fortunato, ma speri che non colpisca nessun altro”, ha detto la sig. disse Sigismondi. “Non li augurerai male.”

Nella zona di Tampa, Kassandra Samvun, 49 anni, ha trascorso il sabato con l’aiuto di sua figlia a pulire il pavimento del suo garage e a raccogliere i detriti del cortile per preparare la sua casa di 5 acri nel bosco alle inondazioni in caso di forte vento. nipote e due nipoti.

La signora Samwun ha vissuto in Florida per tutta la vita e finora ha evitato danni durante gli uragani, ma si prepara sempre per loro. Ha riempito i suoi serbatoi d’acqua, ma ha ancora bisogno di arrampicarsi sulle sue porte scorrevoli in vetro e riempire le bombolette di gas per un generatore.

“Penso che molte persone diano per scontate queste tempeste”, ha detto.