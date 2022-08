La Terra ha avuto il giorno più corto dall’invenzione dell’orologio atomico

Gli scienziati hanno registrato il giorno più corto sulla Terra dall’invenzione dell’orologio atomico.

La rotazione è il tempo impiegato dalla Terra per ruotare una volta sul proprio asse, che è approssimativamente 86400 sec.

Il record precedente è stato documentato il 19 luglio 2020, quando la misurazione del giorno era di 1,47 millisecondi più breve del solito.

L’orologio atomico è un’unità di misura standard utilizzata dagli anni ’50 per determinare il tempo e misurare la rotazione terrestre, ha affermato Dennis McCarthy, direttore del tempo in pensione presso l’Osservatorio navale degli Stati Uniti.

Sebbene il 29 giugno abbia battuto il record per il giorno più corto nella storia moderna, ci sono stati giorni molto più brevi sulla Terra, ha detto.

Quando i dinosauri vagavano ancora per il pianeta 70 milioni di anni fa, un giorno sulla Terra è durato circa 23 ore e mezza, secondo uno studio del 2020 pubblicato su paleobiologia e paleoclimatologia

Dal 1820 gli scienziati hanno documentato il rallentamento della rotazione terrestre, Secondo la NASA . Negli ultimi anni, ha detto McCarthy, ha iniziato ad accelerare.

Perché la velocità aumenta?

McCarthy ha affermato che i ricercatori non hanno una risposta definitiva su come o perché la Terra stia girando un po’ più velocemente, ma potrebbe essere dovuto all’adattamento dell’equilibrio glaciale o al movimento della Terra dovuto allo scioglimento dei ghiacciai.

Ha detto che la Terra è un po’ più larga della sua altezza, il che la rende uno sferoide oblato. McCarthy ha affermato che i ghiacciai polari pesano molto sulla crosta terrestre ai poli nord e sud.

Ha detto che poiché i poli si stanno sciogliendo a causa della crisi climatica, c’è meno pressione sulla parte superiore e inferiore del pianeta, spostando la crosta verso l’alto e facendo girare la Terra. La forma circolare aiuta il pianeta a girare più velocemente, ha detto McCarthy.

È lo stesso fenomeno che gli snowboarder usano per aumentare e diminuire la loro velocità, ha detto.

Quando i pattinatori allungano le braccia lontano dai loro corpi mentre ruotano, ci vuole più forza per ruotare, ha detto. Quando mettono le braccia vicino al loro corpo, ha detto McCarthy, la loro velocità aumenta perché la loro massa corporea è più vicina al loro centro di gravità.

Ha detto che quando la Terra diventa rotonda, la sua massa si avvicina al suo centro, il che aumenta la velocità della sua rotazione.

McCarthy ha detto che alcuni hanno suggerito una relazione con Bob Chandler. L’asse su cui ruota il nostro pianeta non è allineato con l’asse di simmetria, una linea verticale invisibile che divide la Terra in due metà uguali.

Questo crea una leggera oscillazione con la rotazione della terra, ha detto, simile a come vibra un pallone da calcio quando viene lanciato.

Ha detto che quando un giocatore di calcio viene lanciato, oscilla leggermente mentre gira perché non ruota spesso attorno all’asse di simmetria.

“Se sei davvero un buon passante nel calcio, allinei l’asse di rotazione con l’asse di simmetria del calcio, disse McCarthy.

Tuttavia, McCarthy ha affermato che l’oscillazione di Chandler probabilmente non influisce sulla velocità di rotazione terrestre perché l’oscillazione è dovuta alla forma del pianeta. Se la forma del pianeta cambia, ha detto, cambia la frequenza della sua oscillazione, non la sua frequenza di rotazione.

Rimozione del secondo intercalare

Da quando i ricercatori hanno iniziato a misurare la velocità di rotazione della Terra utilizzando orologi atomici, ha detto McCarthy, la Terra ha rallentato la sua velocità di rotazione.

“La nostra esistenza quotidiana non riconosce nemmeno il millisecondo”, ha detto McCarthy. “Ma se queste cose si combinano, può cambiare la velocità con cui entriamo in un secondo intercalare”.

Nei casi in cui i millisecondi si accumulano nel tempo, ha affermato, la comunità scientifica ha aggiunto un secondo intercalare all’orologio per rallentare il nostro tempo in modo che corrisponda all’ora terrestre. 27 secondi intercalari sono stati aggiunti dal 1972, Secondo EarthSky

Poiché la Terra ora gira più velocemente, ha detto McCarthy, è necessario togliere un secondo intercalare per recuperare il nostro cronometraggio con la crescente velocità di rotazione della Terra.

Se il pianeta continua in questa tendenza di rotazione, ha detto, probabilmente non si verificherà una rimozione del secondo intercalare per altri tre o quattro anni.