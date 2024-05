La terza stagione di “Bridgerton” è classificata tra le altre stagioni Netflix

Bridgerton Netflix

La terza stagione di Bridgerton è terminata Netflix Ormai da qualche giorno, e questo è bastato sia alla critica che ai fan per formarsi un giudizio almeno sui primi quattro episodi, visto che Netflix ha dimezzato la stagione e pubblicherà gli altri quattro episodi tra un mese, a giugno.

Ma possiamo solo rivedere ciò che abbiamo davanti, ed eccoci qui. La terza stagione è migliore o peggiore delle altre stagioni? E sapevi che la stagione con i migliori ascolti di sempre ti sorprenderà? Forse no.

Di seguito è riportato l’ordine di classificazione dei punteggi della critica e del pubblico per Bridgerton Pomodori marcicomprese le recensioni della prima metà della terza stagione.

Bridgerton Stagione 1 – 87% di critici, 71% di pubblico

Bridgerton Stagione 2 – 77% critici, 75% pubblico

Bridgerton Stagione 3 – 82% di critici, 89% di pubblico

Queen Charlotte (prequel) – 95% di critica, 73% di pubblico

Quindi, la buona notizia è che la terza stagione di Bridgerton ha attualmente il più alto numero di spettatori di qualsiasi stagione con un margine molto ampio, il che significa che le persone sembrano decisamente connettersi con la storia.

È stata anche recensita meglio della seconda stagione, anche se peggiore della prima, e a parte questo, Queen Charlotte è una delle preferite dalla critica, sebbene sia la seconda peggior valutata dal pubblico. Ma tutti questi numeri sono nella gamma “buona” e lo spettacolo non ha ancora lasciato cadere una stagione davvero brutta, o addirittura vicina a una.

Bridgerton Netflix

Questa è una buona notizia per Netflix che senza dubbio prevede di rinnovarlo a tempo indeterminato date le miglia di materiale originale disponibile e il fatto che queste stagioni sono ampiamente guardate e generalmente apprezzate. In un’era in cui Stranger Things e The Crown sono scomparsi, Netflix ha bisogno dei suoi prodotti principali e una serie come Bridgerton si adatta perfettamente al progetto. L’abbiamo visto più e più volte, e non sarei sorpreso se una volta arrivati ​​i numeri, questa terza stagione eclisserà i primi totali delle altre tre stagioni qui.

La sfida più grande che Bridgerton deve affrontare è il lungo intervallo tra le stagioni poiché i fan devono aspettare anni per ottenere nuove stagioni. Ma ora con le stagioni tre e quattro rinnovate contemporaneamente, e la stagione quattro senza dubbio in sviluppo da un po’, il tempo di attesa potrebbe essere ridotto. Ma parlando di attesa, non sono sicuro di quanto piacerà ai fan, dato che dovranno aspettare un mese per il prossimo lotto di quattro episodi. Presumo che questi risultati possano aumentare o diminuire successivamente.

