La terza stagione di Ted Lasso fissa la data della prima primavera, First Look at Ted & Nate

Stagione 3 della sitcom di successo su Apple TV+Ted Lassosarà presentato in anteprima nella primavera del 2023. La stagione ha anche una nuova prima immagine, mostrata sopra, che ritrae Ted (Jason Sudeikis) e Nathan (Nick Muhammad) che si affrontano dopo essere diventati rivali nel finale della seconda stagione.

La notizia è arrivata dalla presentazione di Apple durante il tour stampa dell’inverno 2023 della Television Critics Association, che ha visto la partecipazione anche del creatore di “Ted Lasso”. Bill Lorenzo e lo sceneggiatore/protagonista Brett Goldstein in una tavola rotonda sulla loro prossima serie comica, “Shrinking”. Quando gli è stato chiesto di “Ted Lasso” durante il panel, Lawrence è stato piuttosto zitto riguardo alla terza stagione, ma ha detto: “Ho visto i tagli, il che è fantastico”, Goldstein ha anche sottolineato il suo orgoglio per la stagione.

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna conferma ufficiale, è da tempo che si crede che la terza stagione segnerà la fine di “Ted Lasso”, in gran parte a causa dei commenti dei membri del cast. disse Sudeikis Settimanale di intrattenimento Nel 2021, ha visto un arco di tre stagioni per la serie, ma probabilmente sarebbe disposto a farne di più, mentre Goldstein ha dichiarato al Sunday Times Quella terza stagione era stata scritta come un sipario.

“Ted Lasso” segue il suo personaggio principale, un allenatore di football del college junior del Kansas che viene assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia esperienza di allenatore di calcio. Alla fine della seconda stagione, sentendosi snobbato da Ted, Nathan lascia il Richmond AFC per allenare una squadra rivale di proprietà dell’ex marito (Anthony Head) del proprietario del Richmond (Hannah Waddingham). Nel cast anche Brendan Hunt, Jeremy Swift, Jono Temple e Phil Dunster.

Sudeikis è produttore esecutivo insieme a Bill Lawrence attraverso la Doozer Productions, in associazione con la Warner Bros. Pictures. Televisione e televisione universale. Jeff Ingold di Doozer è anche produttore esecutivo con Liza Katzer come co-produttore esecutivo. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Hunt e Joe Kelly e si basa sul formato e sui personaggi preesistenti di NBC Sports.