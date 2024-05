La Toyota giapponese presenta un “motore nato” con carburante verde

TOKYO (AP) – “Un motore rinato”.

È così che la casa automobilistica giapponese Toyota ha presentato il progetto di dare uno sguardo futuristico al tradizionale motore a combustione interna.

Martedì, durante una presentazione di tre ore presso un auditorium di Tokyo, il colosso automobilistico ha annunciato che introdurrà motori di dimensioni più piccole che funzionano anche con i cosiddetti carburanti verdi come… idrogeno e bioetanolo, oppure possono essere abbinati a motori elettrici a emissioni zero nelle auto ibride.

Ciò avviene in un momento in cui molti concorrenti nel settore automobilistico si stanno orientando verso veicoli completamente elettrici. La Cina sta accelerando i suoi sforzi per i veicoli elettrici alimentati a batteriae la sua stessa BYD minaccia di superare Tesla in questa spinta.

Toyota L’amministratore delegato Koji Sato “Il motore è ottimizzato per l’era dell’elettrificazione”, ha affermato, sperando di contribuire a portare il mondo verso “la neutralità delle emissioni di carbonio”.

Toyota ha già una popolare auto ibrida: la Prius – Con motore a gas e motore elettrico. Passa da uno all’altro per fornire un motore più pulito.

Nelle future auto ibride, il motore elettrico è destinato a diventare la principale forza motrice, e il nuovo motore sarà progettato per assumere un ruolo minore e assisterlo, secondo Toyota.

Alleati locali Subaru e Azienda automobilistica MazdaEntrambi hanno unito le forze per preparare eco-motori progettati per soddisfare i prossimi severi standard sulle emissioni Toyota La presentazione è stata descritta come un “workshop multi-traccia”.

“Ogni azienda vuole vincere, ma possiamo essere più veloci se lavoriamo insieme”, ha detto Sato.

Tuttavia, i dettagli relativi a quando i motori verranno immessi sul mercato non sono stati rivelati.

L’eredità del motore dell’auto può essere percepita ovunque.

Mazda ha affermato che il suo prezioso motore rotativo, introdotto più di 50 anni fa, verrà adattato alle auto elettriche.

Allo stesso tempo, Subaru offrì al suo marchio un motore più piccolo e contrapposto. Mentre il responsabile della tecnologia Tetsuro Fujinoki ha confermato che la società stava lavorando su un fantastico veicolo elettrico “simile a Subaru”, ha detto che la società non aveva intenzione di sbarazzarsi completamente del motore.

Anche Toyota Lavorando su BEV eleganti.

Le condizioni di approvvigionamento energetico variano a livello globale, hanno affermato martedì i dirigenti, aggiungendo che i prodotti devono soddisfare le diverse esigenze dei clienti e che gli investimenti necessari per produrre in serie BEVS sono enormi.

I funzionari della Toyota hanno inoltre ripetutamente sottolineato che attualmente sono in gioco 5,5 milioni di posti di lavoro nella catena di fornitura complessiva della produzione automobilistica giapponese, quindi un passaggio improvviso ai veicoli elettrici non è né economicamente fattibile né socialmente responsabile.

Takahiro Fujimoto, professore di economia aziendale alla Waseda University, ritiene che le auto elettriche siano la soluzione principale per ridurre le emissioni. Ma presentano ancora dei punti deboli, come le grandi quantità di emissioni prodotte durante la produzione delle batterie agli ioni di litio, un componente chiave.

In Giappone, ad esempio, i pendolari utilizzano i treni, quindi questa potrebbe essere un’opzione di trasporto migliore dal punto di vista ambientale, ha affermato Fujimoto.

“Per lo meno, penso che ci sia sicuramente bisogno della proliferazione di veicoli elettrici a batteria e delle relative innovazioni. Ma questo argomento è logicamente diverso dal dire che tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono veicoli elettrici a batteria.

Fujimoto ha affermato che permane l’incertezza, che si estende alla ricerca e allo sviluppo, nonché alle condizioni sociali, politiche e di mercato.

“È improbabile che la neutralità carbonica a cui aspira il mondo venga raggiunta nei prossimi decenni. Sarà una lunga maratona”, ha affermato.

___

Yuri Kageyama su X: https://twitter.com/yurikageyama