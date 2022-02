Decine di sedi Starbucks sono attualmente chiuse in tutta la Bay Area poiché l’onnipresente catena di caffè lotta con la carenza di personale.

Uno sguardo al sito web del negozio Starbucks mostra che molti avamposti sono chiusi. A San Francisco, le sedi di Bush e Van Ness, Grant e Bush, Folsom Street Target, Westfield Center e Union Square, solo per citarne alcuni, hanno chiuso. Alcuni siti aperti chiudono prima del solito, con molti orari di chiusura tra le 17:00 e le 18:00

corona Alcuni dicono che Starbucks ha chiuso per quasi una settimana. La stazione televisiva ha riferito che il negozio Walnut Creek a North Main è chiuso da lunedì. C’è un cartello sulla porta che dice: “Ci scusiamo per l’inconveniente. Il nostro negozio è temporaneamente chiuso”.





Come molte aziende, Starbucks afferma di essere stata colpita da una “carenza temporanea di personale”.

“Quando un negozio subisce una carenza temporanea di personale, rispondiamo riducendo le ore per tenere presente che i nostri partner non sono sovraccarichi, dando la priorità alla loro salute e al loro benessere nel nostro processo decisionale”, ha scritto la catena del caffè in una dichiarazione a KRON. “Queste decisioni vengono prese negozio per negozio e mercato per mercato e i nostri clienti possono controllare lo Starbucks Locator sul nostro sito Web o sull’app per gli orari di apertura attuali del negozio”.

Le date di riapertura previste non sono elencate nel localizzatore di negozi, quindi se sei alla disperata ricerca di quando il tuo Starbucks locale servirà di nuovo un caffellatte, vorrai ossessionarti Controlla il suo sito.