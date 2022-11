La verifica a pagamento di Elon Musk su Twitter è stata sospesa dopo la diffusione di account falsi

Commenta questa storia Sospensione

Twitter giovedì sera ha fatto una pausa al lancio del primo prodotto importante di Elon Musk, un segno di spunta blu a pagamento, dopo che la disinformazione ha invaso il sito. Twitter ha lanciato Twitter Blue mercoledì, consentendo agli utenti che hanno fornito un ID Apple e un numero di telefono di pagare $ 7,99 al mese per la verifica. In precedenza, questo badge era disponibile per le persone solo quando l’azienda ne verificava l’identità, spesso personalità e marchi generici.

Quasi immediatamente, gli utenti hanno iniziato a sfruttare il nuovo strumento. Sono stati creati account che impersonano politici tra cui il presidente Biden e celebrità, nonché altre personalità di spicco. Molti di loro sono apparsi anche come marchi, pubblicizzando fake news.

Twitter ha temporaneamente disabilitato le iscrizioni al nuovo servizio giovedì sera, secondo una nota vista dal Washington Post, “per aiutare a risolvere i problemi di impersonificazione”.

Ma il danno è già stato fatto, e venerdì sono ancora attivi alcuni account fake.

Venerdì pomeriggio, Edward J. Editorialista del Washington Post Creare un account L’imitazione di Markey di questa settimana, con il permesso del senatore, ha pagato per il segno di spunta blu.

“Apparentemente, date le pratiche di verifica permissive di Twitter e l’ovvia necessità di denaro, chiunque potrebbe pagare $ 8,00 e impersonare qualcuno sulla tua piattaforma”, ha scritto Markey. Vendere la verità è pericoloso e inaccettabile.

Twitter non ha risposto alle richieste di commento.

Mercoledì, un account falso che afferma di essere la star del basket LeBron James ha falsamente twittato che l’atleta chiede un accordo. “Mi manca uccidere gli iracheni”, ha twittato un altro account falso con un segno di spunta blu che fingeva di essere l’ex presidente George W. Bush.

Un account falso che fingeva di essere il gigante della droga Eli Lilly ha raccolto 1.500 retweet e più di 10.000 Mi piace ed è rimasto online tre ore dopo giovedì pomeriggio. Un portavoce di Eli Lilly ha detto a The Post giovedì che sono “in contatto con Twitter per affrontare il problema”.

Il prezzo delle azioni della società è sceso del 5% venerdì, anche se non è chiaro se ciò sia stato direttamente influenzato dai tweet di giovedì.

Il lancio da parte dell'azienda di nuove funzionalità nel suo prodotto in abbonamento Twitter Blue è stato difficile e, giovedì sera, diverse persone hanno riferito che l'opzione di abbonamento Blue era scomparsa dalle loro app.

La decisione di sospendere un nuovo prodotto premium sotto Musk segna due settimane di caos sotto il nuovo proprietario, l’uomo più ricco del mondo che è anche un superutente di Twitter. Musk, che si vede già come amministratore delegato di aziende come Tesla e SpaceX, si è mosso rapidamente per implementare le modifiche e negli ultimi giorni ha dovuto fare marcia indietro più volte.

La scorsa settimana, ha licenziato quasi la metà dei 7.500 dipendenti di Twitter, sollevando preoccupazioni sulla capacità dell’azienda di controllare la disinformazione e altri contenuti dannosi sul sito. Durante il fine settimana, la compagnia ha cercato di assumerne alcuni.

I gruppi per i diritti civili hanno invitato gli inserzionisti a sospendere le loro campagne su Twitter e molti lo hanno fatto. Una serie di dirigenti ha lasciato l’azienda, forse in particolare il chief content officer dell’azienda, che mercoledì ha partecipato a un incontro pubblico su Twitter Spaces con Musk e gli inserzionisti.

Musk ha anche ordinato ai dipendenti di tornare in ufficio, invertendo la politica dell’azienda tecnologica secondo cui tutti i lavoratori possono stare alla larga, rendendo possibili ulteriori partenze.

Durante una riunione del personale tenutasi poco dopo l’annuncio della politica di rientro in ufficio, un lavoratore mascherato ha chiesto se l’azienda avesse un focus specifico per i prossimi mesi.

Musk ha risposto, secondo la trascrizione dell’incontro Inserito da The Verge. Se non lo facessimo e ci fosse un enorme flusso di cassa negativo, il fallimento non sarebbe mai fuori questione. Questa è una priorità. Non possiamo scalare fino a un miliardo di utenti e subire enormi perdite lungo il percorso”.

Twitter Blue è il primo importante cambiamento di prodotto di Musk: una revisione del sistema di verifica di Twitter, aprendo il processo all’accesso a un segno di spunta blu per gli utenti disposti a pagare. La versione iniziale è stata ripristinata quando Musk ha espresso preoccupazione per il suo design.

Questo tipo di lancio rapido del prodotto è stato particolarmente preoccupante per il personale addetto alla privacy, alcuni dei quali hanno lasciato giovedì. Hanno affermato di aver bisogno di revisioni complete sulla sicurezza richieste dall'ordine di ingresso di Twitter con la Federal Trade Commission all'inizio di quest'anno, a seguito delle accuse secondo cui la società ha utilizzato in modo ingannevole numeri di telefono e altre informazioni personali per scopi pubblicitari.

Venerdì le autorità di regolamentazione in Europa, che hanno norme sulla protezione dei dati più rigide rispetto agli Stati Uniti, hanno tenuto d’occhio i rapidi sviluppi su Twitter. La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha programmato un incontro con i funzionari di Twitter lunedì, ha detto al Washington Post il portavoce del DPC Graham Doyle.

Le autorità di regolamentazione irlandesi intendono parlare con Twitter della recente partenza del responsabile della protezione dei dati dell’azienda, Damien Keran. Doyle ha affermato che le leggi dell’UE richiedono alle aziende di assumere un dipendente specifico e le autorità di regolamentazione irlandesi non sono state informate della partenza del funzionario della protezione dei dati prima che ciò fosse riportato dai media. L’autorità di regolamentazione irlandese prevede inoltre di fare pressione sui funzionari di Twitter in merito alla possibilità di prendere decisioni importanti sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’UE in Irlanda dopo la partenza e la smobilitazione.

L’Irlanda è attualmente la principale autorità per la protezione dei dati che sovrintende a Twitter in Europa. Ma se l’azienda non prende più decisioni importanti lì, che è conosciuta come “l’organizzazione principale”, Twitter potrebbe dover rispondere alle singole autorità di regolamentazione in tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea, aumentando l’onere di conformità per l’azienda. Anche l’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione venerdì, affermando che stava continuando a “monitorare la situazione tramite Twitter”. Ha incoraggiato “chiunque abbia delle preoccupazioni” a riferire all’ufficio.

Durante la notte, Musk ha twittato che giovedì il sito aveva il più alto livello di utenti attivi

Musk ha avuto problemi con la rappresentazione di account lo scorso fine settimana, quando molte persone hanno cambiato il loro nome online per fingere di essere miliardari. Entro giovedì, aveva collegamento tweet Twitter ha aggiornato le sue regole e ha affermato: “Gli account impegnati nella parodia devono includere ‘parodia’ nei loro nomi, non solo nel bios”.

D’ora in poi, gli account coinvolti nella parodia devono includere “parodia” nei loro nomi, non solo in un curriculum. – Elon Musk 11 novembre 2022

Una nota interna di Twitter afferma che mentre Twitter Blue è in pausa, gli utenti esistenti avranno comunque accesso alle funzionalità di abbonamento.

In un esempio dell’abuso, un account con un segno di spunta blu che fingeva di appartenere al candidato del governatore dell’Arizona Carrie Lake ha twittato la vittoria giovedì, affermando “L’avevo fatto. Ho deciso quindi è la verità”. READ I futures Dow Jones aspettano che la Fed aumenti i tassi, ma questo è ciò che conta; Tesla flirta con i punti vendita

Ma l'account, intitolato TheRealKariLake, non è l'account ufficiale del candidato. E la corsa per il prossimo governatore dell'Arizona è ancora prematura: Flick, il candidato repubblicano, è in una corsa serrata con la democratica Katie Hobbs.

Gli utenti possono fare clic sul segno di spunta blu e vedere se l’account è stato pagato per essere verificato o faceva parte del vecchio software Twitter, ma è difficile dire diversamente. (il post trovato anche Che sembra esserci un errore nei popup che descrivono i segni di spunta blu – a volte mostrano gli account come “evidenziati” quando vengono invece pagati.)

Sembra che ci siano altri bug con il nuovo servizio: il falso account Lake veniva visualizzato con un segno di spunta blu per alcuni utenti, ma non per altri.

I falsi account di James, Bush ed Eli Lilly sono stati sospesi. Ma venerdì mattina gli account di furto d’identità con segni di spunta blu per altre società e personalità di alto profilo sono rimasti online.

Inoltre, la società ha affermato nella sua nota interna che aggiungerà un tag grigio “ufficiale” agli account degli inserzionisti.

All’inizio di questa settimana, la società sembrava aver assegnato una seconda valutazione per indicare se i conti fossero ufficiali, ma l’ha rapidamente ritirata.

Musk ha twittato mercoledì dicendo cheL’ho uccisae CEO di Twitter più chiaro Successivamente, l’azienda si è concentrata sull’utilizzo dei badge per “enti pubblici e commerciali” piuttosto che per individui.

“Oltre ad essere un incubo estetico quando si guarda un feed di Twitter, è semplicemente un altro modo per creare un sistema a due livelli”, ha detto Musk durante Twitter Spaces mercoledì. “Non stava affrontando il problema fondamentale di avere troppe entità per essere considerate ufficiali o avere vecchi segni di spunta blu”.

La rappresentazione dell’account può portare a ulteriori disaccordi tra i marchi che fanno pubblicità su Twitter e l’azienda. Il prezzo delle azioni di Lockheed Martin, un’altra società che è stata impersonata su Twitter, è sceso di oltre il 5% venerdì.

Anche i veri account ufficiali hanno notato il caos venerdì su Twitter. Il resoconto ufficiale del Dipartimento delle risorse naturali dello Stato di Washington cinguettare“Aggiornamento: l’incendio di Twitter ha raggiunto 44 miliardi di acri ed è contenuto allo 0%.”