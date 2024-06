La Vermont Pizzeria è stata nominata uno dei migliori ristoranti degli Stati Uniti dal New York Times. Come andare

Il Vermont potrebbe non essere conosciuto per la sua pizza, ma questo famoso ristorante compensa tutto ciò.

Pubblicato dal New York Times Elenco dei 22 migliori posti dove mangiare la pizza Mercoledì negli Stati Uniti. Tillermanun ristorante e locanda a Bristol, una piccola cittadina situata a circa 45 minuti da Burlington, è stato nominato uno dei migliori.

L’ascesa al successo delle pizzerie è stata rapida. Il Tillerman aprirà nel 2022, sostituendo l’Inn at Baldwin Creek e il Mary’s Restaurant dopo che i precedenti proprietari si sono ritirati.

Nella nuova era, il ristorante è situato in una casa colonica del 18° secolo.

Ciò che piaceva di Tillerman al New York Times

Brett Andersonche ha scritto la sezione Tillerman dell’articolo, elogia i proprietari, Jason Kirmes e Kate Barron, il pasticcere di Tillerman, Kelsey Martin, e il sous chef Taylor Adams nell’articolo.

“I servizi rustici – fuochi scoppiettanti in inverno, musica dal vivo serale accanto al fienile in estate – rimangono centrali per il fascino di questo posto”, ha detto Anderson.

Anderson ha anche aggiunto che le selezioni del ristorante includono pizze stagionali con bordi croccanti.

Cosa ha detto il ristorante Tillerman

I ragazzi di Tillerman, di proprietà di Jason Kirmes e Kate Barron, Pubblicato su Instagram sulla loro classifica nell’articolo del Times, dicendo come sono stati onorati di essere presenti.

“È molto interessante leggere l’evoluzione di qualcosa di così onnipresente, duraturo e amato come la pizza”, si legge nel post.

Il post includeva anche elogi per la scena della pizza del Vermont e una spiegazione di come ogni aspetto dell’esperienza Tillerman sia arricchito dal cibo servito.

“Molta attenzione e cura sono state riposte in ciò che offriamo, molto dietro le quinte, le persone lavorano duro – tutto dipende sempre dal nostro team che rende tutto questo possibile”, ha detto.

Il negozio Tillerman si trova a 1868 N 116 Rd, Bristol, Vermont 05443. È chiuso dal sabato al martedì ed è aperto il resto della settimana. L’orario lavorativo è dalle 16:30 alle 20:00

Ren Velasco è un famoso giornalista. Può essere contattata a rvelasco@gannett.com.