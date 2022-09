La Via Lattea è “increspata” come uno stagno e gli scienziati potrebbero eventualmente sapere perché

Immagina i 100 miliardi di stelle nella Via Lattea come una pozza d’acqua piatta e calma. Ora, immagina qualcuno che lasci cadere un sasso delle dimensioni di 400 milioni di soli in quell’acqua. Calma in frantumi. Ondata dopo ondata di energia si increspa sulla superficie della galassia, lottando e rimbalzando sulle sue stelle in una danza caotica che impiega eoni per placarsi.

Gli astronomi pensano che qualcosa del genere possa essere già accaduto, non solo una volta, ma molte volte negli ultimi miliardi di anni.

In un nuovo articolo pubblicato il 15 settembre a Avvisi mensili della Royal Astronomical Society i ricercatori spiegano come una piccola galassia sia vicina: il nano Sagittario galassia – Sembra che si sia schiantato via Lattea In almeno due occasioni separate, provocando stelle dappertutto galassia Oscilla misteriosamente a velocità diverse.

Utilizzando i dati dell’osservatorio spaziale Gaia dell’Agenzia spaziale europea, i ricercatori hanno confrontato i movimenti di oltre 20 milioni di stelle situate in tutta la Via Lattea, ma soprattutto nelle regioni esterne del disco galattico. I dati hanno rivelato una misteriosa increspatura, o scossa, che sembrava stelle che si spingevano attraverso la galassia.

“Possiamo vedere che queste stelle oscillano e si muovono su e giù a velocità diverse”, ha affermato l’autore dello studio Paul Macmillan, astronomo dell’Università di Lund in Svezia. Ha detto in una dichiarazione tradotta .

Attraverso un processo che i ricercatori hanno identificato con la “sismologia galattica”, il team ha modellato un modello d’onda che potrebbe spiegare lo strano effetto a catena che fa perdere il controllo alle stelle della Via Lattea. Hanno concluso che le increspature sono state probabilmente rilasciate centinaia di milioni di anni fa, quando la galassia nana del Sagittario è passata per l’ultima volta attraverso la nostra galassia, “un po’ come quando una pietra è caduta in uno stagno”, ha detto MacMillan. È possibile, hanno aggiunto i ricercatori, che una seconda collisione, anche prima, si fosse verificata in precedenza tra le due galassie.

Studi precedenti (Si apre in una nuova scheda) Hanno suggerito che un’antica collisione con il Sagittario potrebbe aver creato increspature al centro della Via Lattea, ma questa nuova ricerca è la prima a dimostrare che queste increspature si estendevano fino al bordo del disco galattico, stelle turbolente ad ogni passo del modo. I ricercatori scrivono che questa nuova ricerca dovrebbe aiutare a ricostruire la lunga e violenta storia della nostra galassia e del suo vicino più piccolo.

Oggi si stima che la galassia nana del Sagittario sia circa 400 volte la massa della galassia una terra‘S il Sole Solo un gambero rispetto alla massa stimata della Via Lattea di 1,5 trilioni di soli. Gli scienziati ritengono che il Sagittario fosse molto più grande, ma ha perso fino al 20% della sua massa nella nostra galassia dopo ripetute collisioni negli ultimi miliardi di anni.

È possibile che queste collisioni abbiano cambiato anche la forma e le dimensioni della nostra galassia; Uno studio del 2011 ha suggerito che è presente il braccio a spirale della Via Lattea risultato di due collisioni Con la galassia nana del Sagittario. Un altro studio sui dati di Gaia pubblicato nel 2020 indicava una collisione cosmica tra la nostra galassia e il Sagittario È scattato il baby boom di nuove stelle nella Via Lattea ogni volta che le due galassie si incontrano.

Originariamente pubblicato su Live Science.