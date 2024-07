L’ACC presenta gli accordi ESPN al procuratore generale della Florida entro il 1° agosto

L’ACC presenterà l’accordo televisivo ESPN all’ufficio del procuratore generale della Florida come documento pubblico entro il 1° agosto. Lo ha annunciato mercoledì il procuratore distrettuale Ashley Moody.

Ad aprile, la società Moody’s ha citato in giudizio l’Australian Communications Commission per la disponibilità del contratto televisivo, che si tiene presso la sede dell’Australian Communications Commission nella Carolina del Nord e può essere visto solo di persona. I contratti televisivi contengono segreti commerciali sensibili che in precedenza non erano disponibili come documenti pubblici delle scuole; La Conferenza potrà cancellare le informazioni esenti o riservate.

“Gli abitanti della Florida potranno finalmente vedere cosa nasconde la Conferenza della Costa Atlantica nei suoi sforzi per impedire alla Florida State University di lasciare la conferenza”, ha affermato l’ufficio del procuratore generale in una nota. “Il procuratore generale Ashley Moody ha appena ottenuto un accordo dagli avvocati della Atlantic Coast Conference per fornire contratti confidenziali sui diritti dei media al centro della battaglia legale… I contratti sono al centro delle scaramucce legali tra la Florida State University e la Atlantic Coast Conference su gli sforzi della scuola per abbandonare la conferenza e qualsiasi multa o sanzione associata “Abbandonandosi”.

Non è chiaro quante informazioni sensibili verranno eliminate da una pubblicazione pubblica dei contratti ACC. In teoria, questo potrebbe anche aprire la porta a contratti televisivi per altre conferenze che includono le università pubbliche della Florida, come la SEC e la Big 12, da pubblicizzare. Alla domanda se avrebbe fatto lo stesso passo con altre conferenze, l’ufficio del procuratore generale ha risposto L’atleta“Il nostro caso riguarda il tribunale amministrativo”.

Lo stato della Florida ha citato in giudizio la Atlantic Coast League a dicembre per l’applicabilità della concessione dei diritti da parte della lega, un accordo separato dall’accordo televisivo, sebbene la sua tempistica sia in linea con l’accordo televisivo. L’assegnazione dei diritti conferisce alla FSU il diritto di trasmettere le partite casalinghe della FSU fino al 2036. Gli avvocati della FSU hanno stimato che il costo per riacquistare tali diritti e lasciare la conferenza potrebbe essere superiore a 500 milioni di dollari. Clemson ha anche citato in giudizio la Conferenza sulla costa atlantica per la concessione dei diritti, sostenendo che essi non dovrebbero essere applicati ogni volta che una scuola lascia la conferenza.

Quattro diverse cause legali intentate contro GOR in tre stati (Carolina del Nord, Florida e Carolina del Sud) sono ancora in corso e non è prevista alcuna risoluzione a breve. L’ufficio di Moody’s non è coinvolto in queste azioni, ma le sue pubbliche minacce di guerra sono un tentativo di sostenere i Seminoles e fare pressione sull’ACC.

L’accordo televisivo è al centro della battaglia legale. La settimana scorsa, un giudice della Florida ha approvato i termini con cui le parti avevano concordato di fornire una copia non modificata dei sei documenti alla Florida State University, ma l’ordine protettivo limita la divulgazione di informazioni riservate e sensibili durante i procedimenti legali. Le copie di tali documenti dovranno essere distrutte entro 60 giorni dalla conclusione del contenzioso.

Florida State e Clemson hanno intrapreso un’azione legale contro la Atlantic Coast Conference nel tentativo di trovare una via d’uscita dalla conferenza e passare a una conferenza più redditizia. E le scuole Big Ten e SEC presto guadagneranno decine di milioni in più ogni anno rispetto alle scuole della Atlantic Coast Conference, attraverso contratti televisivi e pagamenti dai College Football Playoffs.

I sei documenti che verranno rilasciati all’ACC sono i seguenti:

Convegno Multimediale ACC 2010

Accordo di modifica ed estensione del 2012

Secondo Emendamento alla Convenzione Multimediale 2014

Accordo multimediale modificato e aggiornato tra ACC ed ESPN per il 2016

Accordo di rete ACC-ESPN (2016)

Lettera di modifica dell’accordo multimediale modificata e aggiornata (10 agosto 2021)

“L’ACC rispetta le leggi sui registri pubblici degli stati in cui siamo membri, tuttavia, in quanto associazione privata senza scopo di lucro formata e gestita da università pubbliche e private di tutto il paese, non crediamo che i nostri registri privati ​​siano soggetti a tali leggi; “, si legge nella dichiarazione rilasciata dall’ACC mercoledì. “Le parti, pur mantenendo pienamente le loro posizioni legali, hanno raggiunto una soluzione che prevedeva la produzione volontaria di alcuni documenti redatti da ACC, e quindi il Procuratore Generale ha archiviato la sua causa. ACC non produrrà alcuna parte dei documenti che contengano segreti commerciali ed è la sua ferma posizione.”

(Foto: Omar Rawlings/Getty Images)