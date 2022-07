L’accordo di Conde con il Chelsea è ancora in corso, poiché le affermazioni ufficiali del Barcellona sono state smentite, riporta

C’è stata una tempesta calcistica “Twitterati” oggi a causa di “informazioni tardive” che il Barcellona è riuscito a battere il Chelsea per la seconda volta quest’estate, convincendo il difensore del Siviglia Jules Koundé a unirsi a Culés invece che ai Blues. Ma rapporti in Spagna da Mundo Deportivo E il Il Chiringuito Entrambi salterebbero sull’affermazione che il grande Barcellona, ​​​​nonostante il loro status quasi in declino, siano ancora giganti nello sport – diciamo l’esatto contrario.

Ovviamente sono successe cose strane nel calcio. Manchester United Di certo non contavano su di lui Il Chelsea li ha battuti per prendere Pedro da Barcellona. e perché Tottenham Quando Willian, MD, è tornato e gli mancavano solo due giorni per scattare foto con carta e penna e tutto quel jazz, Mi sono sbarazzato del Tottenham per trasferirmi a West London Mentre quello. Konde può fare bene lo stesso per noi Legge di Beckham Qualunque siano le cose dolci che il Barcellona sussurra nelle loro orecchie mentre fa tutto il possibile per evitare quella che potrebbe essere una delle più orribili cadute in disgrazia nella storia di questo sport.

Detto questo, non preoccuparti come Boehly e co. Dimostrano di essere più che semplici operatori di trasporto di calcio nonostante siano (in teoria) i primi rodei a farlo. Se non fosse Koundé, qualcun altro sarebbe capace o migliore del nazionale francese.