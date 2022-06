L’acquisto di Bugatti da parte di Travis Scott è stato sbattuto dalla famiglia della vittima dell’Astroworld di 9 anni

Travis Scott Viene trascinato per il suo ultimo acquisto, un’auto di lusso da 5,5 milioni di dollari… la famiglia di un bambino di 9 anni morto ad Astroworld dice che non sta proprio bene.

Bob Hillardavvocato di famiglia Esdra Blountdice TMZ…Ezra sarebbe ancora vivo oggi, godendosi la sua estate, se Travis avesse speso metà di quello che ha pagato per Bugatti in piccole misure di sicurezza al festival musicale killer.

Come abbiamo riportato… Ezra, che è stato investito in Astroworld, ha citato in giudizio Travis prima di lui Morto per le ferite riportate …e Travis vantato di recente sulla nuova Bugatti Veyron Chiron Super Sport nonostante la montagna di cause che deve affrontare.

Mentre l’avvocato di Ezra dice che Travis ha tutto il diritto di vivere la vita come meglio crede, compreso l’acquisto di ciò che vuole, Hillard considera le scelte di Travis “eccessive”… e dice che tutto ciò che fa Travis dovrebbe essere messo in discussione a causa di ciò che è successo in Astroworld .

L’avvocato di Ezra ha anche alcune scelte per il campo di Travis… strappandole per cercare di far sembrare Travis bello con un’auto da 5,5 milioni di dollari nel suo vialetto mentre il contenzioso Astroworld vola alle stelle.