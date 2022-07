L’Agenzia spaziale europea pone fine alla cooperazione russa con il rover ExoMars

“Geopoliticamente parlando, è chiaro che dobbiamo interrompere le nostre relazioni con la Russia, e questa decisione è stata presa dagli Stati membri”, In precedenza ha detto alla CNN . “Quindi sì, è davvero un peccato per tutta la scienza, la tecnologia e gli ingegneri che ci hanno lavorato per quattro decenni. Ma non c’è altra scelta da fare”.

Il lancio del rover era originariamente previsto per luglio 2020, ma la pandemia ha respinto la finestra di lancio.

Parte della missione della sonda prevede la perforazione di fori fino a 6,6 piedi (2 metri) per raccogliere campioni per l’analisi a bordo. ExoMars dovrebbe viaggiare Diversi chilometri durante la sua missione E in grado di muoversi tra 164 e 328 piedi (50 e 100 metri) per ogni giorno di Marte, poco meno di un’ora in più di 24 ore sul pianeta Terra, Secondo la NASA